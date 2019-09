Belen Rodriguez conduttrice del Festival di Castrocaro 2019

Belen Rodriguez è tornata a condurre insieme al marito Stefano De Martino. Dopo La notte della taranta l’argentina e il ballerino sono stati scelti dal direttore di Rai 2 per presentare il Festival di Castrocaro. Durante la serata non sono mancate tra Belen e Stefano risate, battutine, sguardi complici, un tango appassionato e pure una bella dedica d’amore. La Rodriguez ha fatto una dichiarazione romantica al padre di suo figlio Santiago, che lo scorso aprile ha compiuto 6 anni. Durante l’esibizione di Gigi D’Alessio – super ospite del concorso canoro- Belù si è avvicinata al pianoforte dell’artista e ha scritto con il dito “Ti amo, Stefano”. Un bel gesto che ha subito lasciato il segno nei telespettatori più romantici e al quale De Martino ha replicato con un sorriso dolce e carico di sentimento. Ma nel corso dell’evento non sono mancate le gaffe, tanto che più di qualcuno ha bacchettato Belen sui social network.

Castrocaro 2019: la gaffe di Belen Rodriguez su Alex Baroni

Durante la seconda fase del Festival di Castrocaro 2019 uno dei concorrenti – Riad – si è esibito con la canzone Cambiare di Alex Baroni. Un pezzo che si può definire, ad oggi, uno dei classici della musica italiana e che invece Belen Rodriguez ha scambiato per un inedito del giovane in gara. Una vera e propria gaffe che il pubblico non ha potuto fare a meno di sottolineare su Twitter. “Ah quindi per Belen Cambiare di Alex Baroni è l’inedito di questo Riad. Complimentissimi eh”, ha notato sarcasticamente un utente. “Dite a Belen che Cambiare di Alex Baroni non è un inedito del concorrente”, ha aggiunto qualcun altro.

Belen e Stefano si risposano: le parole di Simona Ventura

Tra dediche e gaffe sul palco di Castrocaro 2019 non è mancato il gossip. Simona Ventura, giurata di questa edizione, ha infatti parlato di un secondo matrimonio tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Una notizia che ha mandato in estasi tutti i fan della coppia, che per anni hanno atteso un ritorno di fiamma tra i due.