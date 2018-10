Belen Rodriguez di nuovo single: la showgirl cambia vita dopo Andrea Iannone

Belen torna single: dopo Andrea Iannone la showgirl si consola con amici e familiari

La notizia della fine della relazione tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone ha fatto il giro dei giornali e dei siti di gossip nell’ultimo periodo. Questo tira e molla tra i due, come molti sanno, aveva già segnato il loro rapporto quest’estate quando, dopo un breve periodo di crisi, la Rodriguez aveva deciso di riprovarci con il suo Andrea. A differenza di quanto accaduto nei mesi scorsi, però, di tornare sui suoi passi la showgirl pare proprio non avere intenzione. Belen, come dimostrano le foto e i video postati dalla bella argentina sui social ed anche gli scatti rubati dei paparazzi, sembra che questa volta abbia deciso di consolarsi i con i suoi affetti più cari, passando le sue serate in compagni di amici e parenti (e senza Andrea Iannone).

Belen di nuovo single: Stefano De Martino sempre più presente

Un rapporto che Belen Rodriguez è sicuramente riuscita a recuperare è quello con l’ex marito Stefano De Martino. Con lui, in quanto padre di Santiago (e quindi persona importantissima per il figlio), la showgirl oggi continua a sentirsi e a vedersi regolarmente. La coppia, difatti, pur non essendo legata sentimentalmente, si sta impegnando tanto per mantenere buoni e civili i rapporti. Stefano De Martino, per esempio, qualche mese fa ha preso addirittura casa vicino a Belen a Milano, questo appunto per stare il più possibile vicino al figlio e per essere presente tutte le volte in cui ci sarà bisogno di lui.

Belen Rodriguez e Fabrizio Corona: in che rapporti sono dopo la fine della storia con Andrea Iannone?

Da quando Fabrizio Corona è uscito dal carcere, di lui e di un possibile ritorno di fiamma con Belen Rodriguez non si è fatto altro che parlare negli ultimi mesi. Entrambi, però, hanno ribadito in più occasioni di essere solo amici e di volersi molto bene. La fine della storia con Andrea Iannone, difatti, nulla avrebbe a che fare con Corona. Stando a quanto rivelato dal settimanale Spy, difatti, la showgirl avrebbe deciso di chiudere col pilota dopo aver capito di non essere veramente innamorata di lui.