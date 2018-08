Belen Rodriguez, nuova bufera per il Jet (foto). Sua madre: “Barbarie”

Belen Rodriguez, nuova bufera per il Jet. La foto che scatena la polemica. Sua madre senza peli sulla lingua: “Barbarie”

Belen Rodriguez e il jet, ci risiamo: a distanza di poco più di un anno dalla polemica che coinvolse la modella argentina per l’utilizzo di un aereo privato (era il maggio 2017), torna ad innescarsi un dibattito rovente sul medesimo argomento. Ad accendere la miccia è stato l’ultimo scatto pubblicato su Instagram da Belencita, che si è mostrata in una posa da urlo sdraiata sulla punta di un jet. Immediata la ‘presa d’assalto’ dei follower, che si sono riversati a centinaia a dire la loro sull’istantanea. Da una parte gli estimatori, dall’altra i contestatori che imputano a Belen di fare sfoggio di ricchezza e di non avere rispetto per chi non ha le sue disponibilità economiche. Due posizioni che a tratti si sono colorate di toni intensi, tanto che sotto a un’opinione molto forte e molto critica è intervenuta addirittura mamma Rodriguez.

Belen: “Vuela”. Il clima sotto al post si fa incandescente

“Vuela”, ossia vola. E lei, Belen, poggiata sulla punta del velivolo baciata dal sole su una rovente pista d’atterraggio. Lo scatto ha provocato molto chiasso ed il pendolo dell’opinione ha battuto gli estremi dell’apprezzamento, ma soprattutto quelli del biasimo. Un piccolo assaggio del clima sotto al post: “Poveretta, sei solo un bel contenitore ma vuota”, “Cafonata”, “Mi piacevi, ma ora esce una parte che non mi piace molto”, “Ricordati da dove vieni”… Poi è giunto un commento ancor più polemico che non ha lasciato indifferente mamma Rodriguez. Tale dito puntato ha sostenuto in un lungo post che Belen farebbe apposta a metter certi scatti perché gli “piace godere dell’invidia della gente, prendersi gioco di chi non ha”, concludendo poi che l’argentina sarebbe “una persona cattiva e orribile dentro”. L’intervento della madre Veronica non si è fatto attendere: “Cosa dici? Che barbarie! Sii felice”.

Vuela• A post shared by BELEN (@belenrodriguezreal) on Aug 13, 2018 at 12:05pm PDT

Polemiche a parte, nella giornata di ieri Belen si è confessata a ruota libera in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Al quotidiano rosa si è lasciata andare a una lunga chiacchierata dove ha fatto il punto sulla sua situazione attuale con il fidanzato Iannone, sul suo ex De Martino, sulla sua carriera e su tanto altro… (qui l’intervista nel dettaglio).