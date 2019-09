Belen Rodriguez: auguri a Stefano per l’anniversario, poi si commuove

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, oggi è il loro anniversario di matrimonio: si sono sposati nel 2013

Oggi è un grande giorno per Belen Rodriguez, che festeggia ben due ricorrenze. La prima è il suo compleanno, ha spento 35 candeline ma ve ne sarete già accorti. Instagram infatti è pienissimo di messaggi, video e foto di auguri per Belen: impossibile non venirne a conoscenza! Ma oggi è anche il giorno dell’anniversario di matrimonio con Stefano De Martino e da quest’anno i due ricominceranno a festeggiarlo. Belen almeno ha voluto ricordare questo giorno tanto importante adesso che sono tornati insieme. I mesi in cui sono stati separati sembrano ormai un lontano ricordo, per cui oggi Belen ha augurato buon anniversario a Stefano con una collezione di foto scattate durante tutta la loro storia d’amore. Foto in cui possiamo vedere una Belen e uno Stefano più giovani sì, ma sempre innamorati come lo sono oggi.

Belen e Stefano, il messaggio di auguri per il loro anniversario

Sotto al post con le foto, Belen ha scritto un messaggio per il suo amato: “All’amore mio grande, a te che mi rendi felice, a te che mi fai arrabbiare, a te che mi fai spostare il cuore da una parte all’altra, a te che sei passione, a te che sei adrenalina certezza insicurezza fragilità”. E poi ancora: “A te che sei desiderio complicità avventura, a te che sei il mio mondo da scoprire, a te che sei il mio spazio felice in questo mondo, solo sopra il tuo petto, stretta alla tua mano…… te amo, buon anniversario vita mia”. Insomma, a Stefano che è davvero tutto per Belen! E le seconde nozze sono nell’aria, non dimentichiamolo. Ma la bella argentina ha voluto anche ringraziare tutti i fan per i messaggi che le hanno inviato. Oggi si è svegliata un po’ malinconica, ha raccontato in delle Instagram stories, e le succede sempre quando compie gli anni. A tirarle su il morale ci hanno pensato i numerosissimi messaggi di auguri che le sono arrivati.

Belen in lacrime su Instagram: “Non mi piace piangere nelle storie!”

Belen si è subito emozionata: “Mi mandate un sacco di messaggi, ricevo sempre un sacco di affetto e mi fa sempre emozionare un sacco. quindi grazie a tutti per esserci nella mia vita. Quelli che conosco e che amo e quelli che non conosco”. I suoi occhi sono diventati lucidi dopo queste parole. Belen si è commossa su Instagram e non ha nascosto le lacrime: “Grazie davvero per essere sempre nella mia vita. Per darmi un sacco di cose. È bello vivere in questo paese, è bello avere il vostro amore. E grazie. Spengo prima di iniziare a piangere, perché non mi piace piangere nelle storie!”.