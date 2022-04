Belen Rodriguez a Le Iene: “Stefano De Martino? Fra poco ci rilasceremo”

By

Per la prima volta la soubrette argentina ha confermato il ritorno di fiamma con il marito di cui si parla ormai da settimane

Belen Rodriguez ha finalmente confermato tutto: è tornata con Stefano De Martino! Dopo le numerose foto dei paparazzi dell’ultimo periodo, la showgirl argentina ha svelato la verità a Le Iene, programma che conduce su Italia Uno in coppia con Teo Mammucari. Galeotta è stata una domanda di una telespettatrice, nello spazio che la trasmissione dedica alle richieste e ai commenti più cattivi e pungenti.

Una donna ha ammesso di capire Belen visto che l’ex ballerino di Amici diventa sempre più bello con il passare del tempo. L’utente non ha esitato a definire il conduttore di Stasera tutto è possibile come il buon vino e ha chiesto alla Rodriguez se può “assaggiarlo anche lei”. Il quesito ha divertito parecchio la Rodriguez, che ha risposto con la sua contagiosa ironia:

“Ce la potresti fare perché fra poco ci rilasceremo e lui andrà con altre donne, quindi potresti essere una scelta”

Scherzando, dunque, Belen ha formalizzato la sua reunion con il marito Stefano De Martino. Sposati nel 2013 e separati dal 2015, i due non hanno mai ufficializzato il divorzio. Per la legge e per Dio Stefano e Belen sono a tutti gli effetti ancora marito e moglie.

Una storia lunga e tormentata, degna di una telenovela, che continua ad appassionare gli italiani. La Rodriguez è tornata tra le braccia di De Martino dopo la breve liaison con l’ex hair stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto a luglio 2021 la piccola Luna Marì.

Dal matrimonio tra Belen e Stefano è invece nato Santiago, che oggi ha nove anni. Dopo il ritorno di fiamma finito male nel 2019 la coppia ha deciso di regalarsi un’altra chance. Nell’ultimo periodo la Rodriguez e De Martino si sono concessi diverse fughe d’amore, da soli e con i figli.

L’ultima paparazzata, pubblicata dal settimanale Chi, ritrae la soubrette e il conduttore Rai al parco, insieme ai bambini. Stefano ha stretto subito un bel legame pure con Luna Marì. E non è escluso un altro erede in arrivo…A Verissimo, infatti, Belen ha ammesso di sognare di diventare mamma per la terza volta.

Non subito, ha precisato la 37enne, magari tra due anni, magari quando la situazione con Stefano De Martino diventerà più stabile. Al momento i coniugi non sono tornati a convivere e si accontentato di fare la spola da una casa all’altra.

Ma l’amore che lega Belen Rodriguez e Stefano De Martino è più forte che mai. Un amore in grado di superare il tempo che passa, i litigi, le incomprensioni e le altre relazioni.