Belen e Stefano: ultimatum e famiglia allargata, così non si sono spezzati

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, nella buona e nella cattiva sorte, tra alti e bassi vertiginosi, resistono e non si spezzano. Il conduttore campano e la modella argentina, nonostante siano stati protagonisti di due clamorose rotture dopo essersi fatti le promesse d’amore eterno, sono “ancora qua, eh già”, come direbbe Vasco Rossi. Perché al netto di tutti i flirt, gli amori imbastiti durante la lontananza, le liti e persino una figlia che la Rodriguez ha avuto con un altro uomo (Antonino Spinalbese), alla fine la costante è che la loro coppia, in qualche modo e per qualche strana congiunzione astrale, si riunisce sempre. Ulteriore conferma di ciò l’ha offerta Chi Magazine, che nell’ultimo numero in edicola ha svelato dei retroscena interessanti sulla relazione oltre a pubblicare delle tenere e curiose foto.

Venerdì scorso i paparazzi del settimanale diretto da Alfonso Signorini hanno sorpreso Stefano in un parco di Corso Sempione (Milano), intento a sfidare in una partitella di basket Santiago, frutto d’amore avuto con Belen nel 2013. Poi, ecco il colpo di scena: a bordo campo è spuntata proprio la showgirl sudamericana, con la piccola Luna Marì nel passeggino.

Quando De Martino ha fatto una pausa, Belen gli ha accarezzato dolcemente la testa, gesto assai intimo e affettuoso. Non solo: l’argentina ha anche immortalato le performance sportive del marito sul cellulare. A colpire anche il quadretto di famiglia allargata: è la prima volta che Stefano e Belen vengono pizzicati pubblicamente sia con Santiago sia con Luna Marì.

Belen a Stefano: “Se torni a casa con noi, è per sempre”

Conclusa la partita con Santiago, Stefano è sgattaiolato a prendere la sua automobile, mentre la Rodriguez ha fatto rientro a casa a piedi, con Santiago e Luna Marì. Poco dopo De Martino ha raggiunto i tre, infilandosi nella dimora della showgirl. Non c’è più alcun dubbio sul fatto che il ritorno di fiamma sia in corso. Ed ora, l’ultimatum che l’argentina diede in passato al conduttore assume un significato ancor più pregnante: “Se torni a casa con noi, è per sempre”. Sì, forse, è davvero la volta buona che quel “per sempre” sia rispettato e onorato.