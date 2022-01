Belen, ritorno con Stefano e addio Antonino? Il post fiume della modella

Passionale, romantica, selvaggiamente ammaliante: Belen è sempre Belen, con i suoi pro e i suoi contro, con i suoi lati indomabili e quelli più dolci, fragili, teneri. Insomma, una donna impegnativa, nel senso più nobile del termine: con lei si sussurra che vince chi riesce a tenerle testa, a mantenere il suo stesso passo. E pare proprio che all’origine della rottura con Antonino Spinalbese ci sia proprio il fatto che il giovane hair stylist non abbia trovato la marcia giusta per starle accanto. Come nelle fiction meglio riuscite, ecco che al fianco dell’argentina è così rispuntato Stefano De Martino, suo ex marito. Una storia infinita quella tra il campano e la showgirl, alimentata da addii burrascosi e da ricuciture tanto acrobatiche quanto favolistiche. Un viaggio sulle montagne russe dove si sale e si scende in un attimo. Pare che ora i due abbiano ricominciato a salire…

Chi Magazine nell’ultimo numero in edicola, dopo le paparazzate di Whoopsee (le foto hanno mostrato che Stefano e Belen hanno trascorso parecchio tempo insieme di recente), ha sottolineato come De Martino, quando si tratta di andare a prendere il figlio Santiago dalla mamma, spesso si ferma a casa Rodriguez per un po’ di tempo. Discorso diverso per Spinalbese che quando va a prendere o a riportare Luna Marì a casa di Belen sosta nell’appartamento giusto il tempo ‘tecnico’ che serve in questi casi.

Dopo tutto il chiacchiericcio che si è sollevato attorno alla modella argentina nelle ultime settimane, lungo la tarda mattinata di mercoledì 19 gennaio, la stessa showgirl ha consegnato a una Stories Instagram un post fiume in cui, prendendo a prestito le parole dell’influencer Selena Genisella, ha spiegato qual è il suo stato d’animo attuale.

A colpire sono i passaggi in cui c’è scritto: “Non dovremmo mai sentirci in colpa di voler stare un po’ da sole. Non dovremmo mai sentirci sbagliate nell’ammettere di esserci perse. Non dovremmo mai sentire che per qualcosa è troppo tardi, neanche quel sogno che avevamo accantonato chissà per quale buono e valido motivo”.

Da un lato Belen ammette candidamente che con Antonino è finita (d’altra parte conferme su tal fronte le ha fornite anche nei giorni scorsi), dall’altro parla di solitudine ma anche di sogni da riacciuffare dopo che sono stati accantonati. E se quel sogno si chiamasse Stefano De Martino? Se quel sogno sarebbe rimettere in piedi il matrimonio naufragato? Magari in silenzio, perché è li che “nascono le cose più belle e giuste”.