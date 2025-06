Belen, rissa con una ragazza: video, frattura del setto nasale per la giovane

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha pubblicato un video di una rissa che ha coinvolto Belen Rodriguez e una donna di nome Michelle. La vicenda risale allo scorso 3 maggio. Già settimane fa si parlò dell’accaduto. Divennero infatti virali le immagini in cui si vedeva una persona infuriata che aveva tutta l’aria di essere la showgirl argentina. Ebbene, ora Parpiglia conferma che quella persona è proprio Belen. Lo scrittore, nella sua newsletter, ha postato il video integrale dell’alterco avvenuto nei pressi di un noto locale milanese. Parpiglia ha inoltre affermato che durante la colluttazione Michelle ha riportato la frattura del setto nasale.

Oddio la rissa di Belen 🫦 pic.twitter.com/9DKfzVNMVx — Diön The Prophet 🐅🇵🇸 (@Didi_itsmyname) May 7, 2025

Il video qui sopra è quello dello scorso maggio. Parpiglia ne ha pubblicato uno più lungo in cui è ben udibile la voce di Belen che è anche riconoscibile. Così il giornalista nel descrivere l’accaduto: “Lo scorso 3 maggio siamo venuti a conoscenza di una rissa con protagonista Belén Rodriguez: rissa mai confermata, ma nemmeno smentita dalla protagonista. Oggi ecco qui il video integrale che ritrae Belén mentre pronuncia queste parole: ‘Te la rompo la testa’”.

Il giornalista ha spiegato di aver provato a contattare Michelle per avere la sua versione dei fatti. La donna, però, ha declinato l’invito, preferendo non esporsi sulla vicenda: “Abbiamo provato a sentire Michelle, che ha riportato la rottura del setto nasale nella rissa con Belen, ma non vuole rilasciare dichiarazioni”.

Nel filmato relativo ai fatti avvenuto lo scorso 3 maggio si vede Belen che sembrerebbe spintonare contro la vetrata del dehor del ristorante Michelle. “Ma io non ho fatto niente, tenetela”, scandisce la giovane spaventata. “Te la rompo la testa”, la risposta furente della conduttrice argentina. Michele controbatte spiegando di aver invitato la showgirl ad attendere un attimo.

Sempre secondo quanto ricostruito da Parpiglia, il clima si sarebbe fatto tesissimo in quanto fuori dal ristorante un taxi stava attendendo Belen che avrebbe perso la pazienza con Michelle che si trovava davanti a lei nella fila per pagare. Non resta che aspettare la versione delle dirette interessate.

Nei giorni scorsi Belen è tornata a essere chiacchieratissima anche dal gossip per via della lunga intervista rilasciata a Chi Magazine. La showgirl ha dichiarato di essere single, smentendo il ritorno di fiamma con l’ingegnere Angelo Edoardo Galvano con il quale è stata recentemente paparazzata per le vie di Milano. Ha inoltre parlato delle nozze finite con Stefano De Martino, lasciando intendere che, a suo avviso, l’ex marito ha preferito la carriera al matrimonio. In particolare, Belen ha parlato di sacrifici non fatti dall’ex compagno, definito ‘furbo’.