Belen rincorre i carabinieri e chiede aiuto: altri problemi coi paparazzi

Sono tante le celebrità che cercano di tenere in qualche modo lontano i paparazzi dalla propria vita privata. Una in particolare è sicuramente Belén Rodriguez. La showgirl argentina ha da sempre avuto un rapporto conflittuale con i fotografi di riviste e giornali che la seguono ovunque. E altrettanto spiacevole per la conduttrice è stato l’episodio riportato su Oggi.

Il fatto è accaduto nel centro di Roma. La Rodriguez si trovava in un bar seduta con il suo fidanzato Antonino Spinalbese per passare del tempo con lui quando ha notato la presenza di alcuni fotografi. Sentendo la sua privacy violata, ha deciso di “passare alle maniere forti”. È corsa infatti a chiamare tre agenti di passaggio per reclamare i suoi diritti. Il tutto si è concluso con un verbale stilato dai carabinieri. Insomma, pace trovata per Belén.

Bélen Rodriguez, l’indiscrezione

La reazione di Belén potrebbe essere vista come eccessiva. In fondo chi sceglie di lavorare nel campo dello spettacolo è consapevole del fatto che la propria vita privata sarà sempre minata dai curiosi e dai fotografi. Tuttavia, tutti, anche chi percorre la strada del successo, ha il diritto di vivere dei momenti con i propri cari, o anche in solitudine, nella totale tranquillità e privacy. Questo è quanto ha sempre chiesto Belén.

Tuttavia, “Oggi” nel riportare il fatto ha lanciato delle indiscrezioni, mettendo la pulce nell’orecchio ai lettori. E se la showgirl argentina fosse intervenuta perché lei e il suo nuovo fidanzato Antonino in quel momento stessero affrontando un momento di maretta? Come riporta, infatti, il settimanale l’atmosfera ai tavolini del bar è sembrata un po’ tesa. Più che una chiacchierata è parsa come una discussione. Quindi, che Belén abbia reagito così anche per non far trapelare la cosa?

C’è da dire che tra i due le cose sembrano andare apparentemente molto bene. Spinalbese, hairstylist lontano dal mondo dello spettacolo, è tanto presente nella vita di Belén da avere un ottimo rapporto anche con il figlio Santiago. Inoltre, sta vicino in ogni impegno lavorativo della showgirl. È possibile che la coppia stia affrontando un momento difficile?

Belén Rodriguez, il rapporto con i paparazzi

In ogni caso si ricorderà sicuramente il fatto che più volte la Rodriguez si sia lamentata dei fotografi che rendono la sua vita in certi casi complicata. Sono celebri infatti le liti avute con loro ma anche gli stessi sfoghi pubblici che la showgirl ha molto spesso dedicato loro. I paparazzi per la conduttrice di Tu si que vales sono così indiscreti da aver anche coinvolto il fidanzato Antonino, che recentemente ha reagito con stizza nei confronti di un paparazzo che disturbava un’uscita con la compagna.

In conclusione si ricorderà sicuramente il video della Rodriguez di qualche anno fa in cui, in una lite con i paparazzi, si era lasciata sfuggire una frase su Michelle Hunziker in cui aveva sottolineato il bisogno della showgirl svizzera di avere i paparazzi sempre intorno.