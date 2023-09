Belen replica a Stefano: l’abito indossato per Elio è una chicca

Dopo aver presentato ufficialmente il nuovo compagno sui social, Belen Rodriguez ha iniziato anche a fargli pubblicamente dediche romantiche. Nel frattempo pare che ci sia in corso una guerra ‘fredda’ su Instagram con l’ex Stefano De Martino. Ieri il conduttore campano si è congratulato con Emma Marrone per l’uscita del singolo di quest’ultima. Una mossa social alquanto stramba, visto che da sempre l’ex allievo di Amici è piuttosto riservato (anche perché le congratulazioni all’amica nonché ex Emma poteva farle privatamente). Insomma, non è peccato (o forse sì, chissà), pesare che mentre la Rodriguez se la spassa con la nuova fiamma Elio Lorenzoni, Stefano cerchi di lanciarle frecciatine. Il punto è che Belen risponde colpo su colpo.

E infatti poche ore fa ha dedicato un post romantico al suo Elio. “El primer vestido para ti”, ha scritto la showgirl argentina (traduzione: “Il primo vestito per te”), a corredo di una serie di scatti in cui si vede Lorenzoni e lei stessa, spensierata con indosso un abito a quadretti color panna, ocra e marrone. Inutile dire che sotto alle foto è piovuto di tutto. Migliaia di commenti: da un lato i fan della modella che l’hanno invitata ad andare avanti dopo il matrimonio finito e ad essere felice, dall’altro i suoi detrattori che hanno risfoderato il solito “cambia uomini come le mutande”.

Belen se ne è stata zitta e stavolta, almeno per ora, non ha replicato a nessuno. La ‘soap opera’ a distanza con De Martino quindi continua. Da una parte la Rodriguez che posta attimi trascorsi felicemente con Elio, dall’altra Stefano che mette in bella mostra il suo affetto per la Marrone. In tutto ciò un matrimonio naufragato, per motivi ancora ignoti. Anche se la showgirl pare che abbia fatto intendere che una delle causa relative alla rottura potrebbero essere le corna.

Forse un giorno si saprà la verità e cosa ha realmente condotto il legame tra Stefano e Belen a sfilacciarsi per la terza volta. Nel frattempo ci si accontenta delle pillole di gossip che i due ex seminano quotidianamente sui loro profili social.