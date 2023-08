Belen, reazione polemica alle paparazzate con Elio: lo sfogo

Ancora una volta Belen Rodriguez si trova al centro del gossip. Ad accendere la polemica questa volta è stato l‘ultimo post condiviso dalla showgirl argentina sui social. Le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram la ritraggono a cavallo con un uomo la cui identità non è stata svelata dalla diretta interessata tramite tag di sorta. In molti però hanno pensato che si potesse trattare di Elio Lorenzoni. Stando alle voci circolate negli ultimi tempi, i due si sarebbero conosciuti nel periodo in cui la showgirl frequentava ancora Antonino Spinalbese, il padre della secondogenita di Belen. In quel periodo tra la showgirl e l’imprenditore nacque una bella amicizia che solo di recente pare essersi trasformata in qualcosa di più importante.

Ad avvalorare l’ipotesi sono arrivare numerose segnalazioni e avvistamenti dopo la paparazzata alla festa di compleanno di Ignazio Moser. Il gossip delle ultime settimane però avrebbe infastidito molto la stessa Belen che, per rispondere alle centinaia di commenti sotto il suo ultimo post che si sono soffermati sulle scelte di vita della showgirl, ha pubblicato una story molto eloquente.

La frecciatina di Belen Rodriguez

“Se fossi in te…” Non sei in me. “Io al tuo posto farei”. Non ci sei. “Se posso darti la mia opinione non richiesta”. Non puoi. “Non sta a me dirlo”. Esatto. “So che non è affare mio ma…”. “No”. Sono queste le frasi ripostate nelle sue Instagram stories e provenienti dalla pagina social dello scrittore, consulente e imprenditore italiano Paolo Borzacchiello. “I pareri dovrebbero essere come il parmigiano sugli spaghetti: solo su richiesta”, si legge poi nella condivisione completa.

Una story che suona molto come una frecciatina di Belen nei confronti di chi si è permesso di giudicare le sue scelte di vita. La showgirl ha così dimostrato di non poterne più di ricevere continuamente critiche da parte di migliaia di persone che puntano il dito senza sapere ciò che sta dietro determinate decisioni e che l’hanno accusata di cambiare partner troppo velocemente, dimostrando scarso interesse nel volersi creare una famiglia stabile.

In ogni caso al momento non vi è stata alcuna conferma ufficiale circa la rottura tra lei e Stefano De Martino, certo è che i rispettivi contenuti social parlano da soli: i due infatti sono stati lontanissimi per tutta la durata dell’estate e si vocifera che entrambi potrebbero parlare della presunta fine del loro matrimonio nella prossima stagione di Belve, in due puntate distinte. Chi vivrà vedrà ma per il momento regna il silenzio.