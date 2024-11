Belen, Real Time sospende il programma: niente show nel 2024

Niente ritorno in tv nel 2024 per Belen Rodriguez. Un vero e proprio colpo di scena visto che soltanto pochi giorni fa, i profili ufficiali di Real Time avevano annunciato che Amore alla Prova – La crisi del settimo anno, programma ereditato dalla modella argentina dall’influencer Giulia De Lellis, avrebbe aperto i battenti mercoledì 20 novembre. Tra l’altro era stato anche mandato in onda il promo ufficiale. E invece, nelle scorse ore, come rivelato da Dagospia, Discovery ha deciso di sospendere il tutto e di far slittare la trasmissione al 2025. A riconferma di ciò anche il fatto che dagli account social di Real Time e di Belen è stato rimosso il promo in cui veniva informato il pubblico che l’inizio dello show avrebbe dovuto essere appunto il 20 novembre.

Dai piani alti di Discovery, per il momento, non è stata data alcuna spiegazione in merito allo slittamento. Probabile però che la decisione di procrastinare la messa in onda del programma sia maturata per tentare di garantire allo show una concorrenza non spietata. Mercoledì 20 novembre, è infatti prevista sul Nove la terza puntata de La Corrida e su Canale 5 il nuovo progetto Amici/Verissimo dal titolo This is me (alla conduzione ci sarà Silvia Toffanin). Al posto di Amore alla prova, su Real Time verrà proposto Dr. Pimple Popper: la dottoressa schiacciabrufoli.

Per vedere Belen alle prese con il ritorno in tv, si dovrà quindi attendere il prossimo anno. La showgirl, oltreché su Real Time, la si potrà seguire nel 2025 sul Nove (rete sempre del gruppo Discovery), dove sarà protagonista con Only Fun – Comico Show.

Belen e la decisione di fermarsi

La Rodriguez, lo scorso anno, ha affrontato un periodo molto difficile a livello personale. Si è separata da Stefano De Martino ed è piombata nella depressione. Lo ha spiegato lei stessa nei mesi scorsi in un’intervista concessa a Mara Venier a Domenica In. La fase di difficoltà l’ha portata a fermarsi dal punto di vista professionale. Si è presa infatti un anno di stop. Ora sta meglio e, dopo aver superato il periodo no, è pronta a rimettersi in gioco.