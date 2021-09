Belen raddoppia: nuovo programma tv dopo Tu si que vales

La Rodriguez è da poco diventata mamma per la seconda volta ma non molla il suo impegno in tv

Belen Rodriguez infaticabile. Nonostante il recente parto la soubrette argentina non ha messo in stand by la sua carriera in televisione. A un settimana dalla nascita della figlia Luna Marì è tornata sul piccolo schermo, al timone della nuova edizione di Tu si que vales accanto a Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. Ma non è l’unico impegno professionale della 37enne.

Stando a un’indiscrezione riportata dal settimanale Vero, Mediaset sarebbe pronta ad affidare a Belen un one woman show. Uno spettacolo dove l’ex moglie di Stefano De Martino potrebbe mettere in luce le sue doti di conduttrice, ballerina e cantante. Un varietà con tanti amici e colleghi, che potrebbe andare in onda su Canale 5 o Italia Uno.

Al momento è solo un gossip: sarà presto confermato oppure ogni progetto salterà? Oltre all’impegno in tv Belen Rodriguez è attiva su altri fronti. La soubrette argentina è un’imprenditrice di successo: dopo aver acquistato alcune azioni del brand beauty Cotril ha fondato il marchio di costumi da bagno Me Fui insieme alla sorella Cecilia.

Sempre con la fidanzata di Ignazio Moser ma pure con il fratello Jeremias Belen ha creato un altro brand di abbigliamento: Hinnominate. In più non va dimenticato che la Rodriguez è diventata nell’ultimo periodo una vera e propria web influencer, seguita quotidianamente da ben dieci milioni di follower.

Amore a gonfie vele con Antonino Spinalbese

Non solo carriera: questo è davvero un periodo d’oro per Belen Rodriguez. Da un anno la sud americana vive un’intensa storia d’amore con il giovane Antonino Spinalbese. Una passione travolgente che ha cambiato la vita di entrambi e li ha portati a mettere subito su famiglia.

Lo scorso 12 luglio Belen e Antonino sono diventati genitori della piccola Luna Marì. Molto probabilmente la coppia convolerà a nozze il prossimo anno: Spinalbese chiede quotidianamente la mano della Rodriguez. L’hair stylist 26enne ha instaurato un ottimo feeling anche con Santiago, il bambino che Belen ha avuto otto anni fa dall’ex marito Stefano De Martino con il quale il rapporto è rimasto cordiale per il bene del loro erede.