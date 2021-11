“Belen, puoi asfaltare Soleil?”. La Rodriguez risponde e vola alto

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip in onda venerdì 19 novembre, Alfonso Signorini ha tirato in mezzo Belen Rodriguez la quale ha avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi quando finì il matrimonio con Stefano De Martino. Come ha fatto il campano a conquistare l’argentina? Questa la domanda che il conduttore ha posto a Soleil Sorge (ormai in guerra aperta con Antinolfi), che ben conosce la showgirl, avendo avuto una relazione con suo fratello Jeremias e avendola frequentata per qualche mese. Alla richiesta del giornalista, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha risposto che non deve essere lei a risolvere il quesito relativo a Gianmaria, bensì la stessa Rodriguez.

Su Instagram, diversi followers, dopo aver visto la puntata del GF Vip, hanno scritto a Belen, chiedendole cosa ne pensasse della faccenda. In particolare, la modella ha posto attenzione a un commento alquanto duro riferito a Soleil, decidendo di replicare. “Scusa Belen, puoi asfaltare la carog.a Soleil?”. “Sinceramente non so cosa sia successo”, la risposta della Rodriguez che ha preferito volare alto sulla questione. D’altra parte non è la prima volta che il suo nome trapela nel reality show di Canale Cinque e non è nemmeno la prima volta che lei sceglie di non immischiarsi nelle bagarre innescate dal programma. Anzi, se ne è sempre tenuta alla larghissima.

Anche perché in questo momento Belen ha tutt’altro a cui pensare: la sua relazione con l’hair stylist spezzino Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto una figlia, Luna Marì (nata lo scorso luglio), sta attraversando un periodo burrascoso. I due non vivrebbero più sotto lo stesso tetto e il rapporto sarebbe ai ferri cortissimi.

Gli unici contatti tra l’hair stylist e la modella avverrebbero soltanto nel momento in cui la bimba viene ‘prelevata’ ora dalla mamma ora dal papà. Nelle scorse ore la Rodriguez è anche finita al centro del gossip per una voce che la voleva vicina a Damiano David, frontman dei Maneskin.

Qualcuno ha mormorato di incontri clandestini, prontamente e in modo categorico smentiti dallo staff della band romana. Damiano è felicemente fidanzato con Giorgia Soleri, nessuna storia segreta con Belen Rodriguez. Capitolo chiuso!