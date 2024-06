Belen pungente su Ferragni: “Se sbagli è giusto pagare”, c’è un ma

La showgirl argentina Belen Rodriguez si è recentemente esposta sulla vicenda del Pandoro-gate che ha visto protagonista Chiara Ferragni. Ospite al BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, ha parlato dell’influencer sottolineando come sia giusto che paghi per quello che ha fatto. Il suo parere sulla questione, tuttavia, non è stato del tutto negativo. Belen ha difatti preso anche le difese dell’ex di Fedez, scagliandosi contro chi l’ha condannata ad una gogna mediatica. Capiamo meglio nello specifico che cosa ha detto a riguardo.

Belen Rodriguez è tornata a parlare di Chiara Ferragni. Nei mesi scorsi la showgirl aveva rivelato su Instagram di non essere in buoni rapporti con l’influencer ed imprenditrice lombarda, tuttavia ne aveva preso le difese reputando l’accanimento nei suoi confronti in seguito al Pandoro-gate eccessivo. Ospite al BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, la showgirl argentina ha nuovamente toccato il discorso relativo alla vicenda con protagonista la Ferragni. Nello specifico Belen ha sottolineato come sia giusto pagare nelle sedi opportune quando si sbaglia, aggiungendo tuttavia di aver notato troppo odio e troppe cattiverie nei confronti di Chiara. Ha quindi invitato tutti ad essere più empatici e solidali e a muovere meno critiche verso gli altri.

Qui di seguito le sue parole al Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento in merito all’influencer:

Penso, per esempio, a quello che è capitato a Chiara Ferragni: indipendentemente dal fatto in sé e considerando che se sbagli è giusto pagare nelle sedi competenti, vedere tutto l’odio e le cattiverie che le sono arrivate fa male. Ci vuole più solidarietà, ci vuole più comprensione, e meno giudizio. In generale, cerco di immedesimarmi nelle persone che criticano, perché è evidente che abbiano passato qualcosa di brutto per comportarsi in quella maniera.

Belen ricorda che i vip sono persone come le altre

Belen Rodriguez ha poi esortato tutti a non credere troppo a ciò che viene mostrato sui social network. Le immagini postate non sempre corrispondono alla realtà dei fatti e spesso si tende a voler far credere di avere delle vite perfette e felici anche quando non è così. Ha anche aggiunto che lei stessa non racconta online il suo vero stato d’animo.

Questo quanto dichiarato dalla showgirl argentina al BCT, il Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, in merito:

Non pensate che le vite dei personaggi siano perfette. Mi rendo conto che da fuori sembra che io abbia una vita perfetta, ma non è così. Mi intristisco come si intristiscono tutti, e il fatto che sui social tutti appaiano felici e appagati è una bugia. È importante che la gente lo capisca.

Belen ha quindi ricordato come anche i vip siano in realtà delle persone come le altre, con le loro fragilità ed i loro momenti di tristezza.