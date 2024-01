Belen difende Chiara Ferragni: “Ha sbagliato, ma merita serenità”

Il caso dei pandori Balocco che ha visto coinvolta Chiara Ferragni ha fatto sicuramente discutere, venendo trattato anche in alcune trasmissioni televisive (solo pochi giorni fa, ad esempio, se n’era parlato a La Vita in Diretta) e rimbalzando persino su testate giornalistiche estere. A distanza di settimane dallo scoppio di quella vicenda che ha gettato la nota influencer nell’occhio del ciclone, Belen Rodriguez ha voluto dire la sua, attraverso un lungo messaggio pubblicato nelle sue Instagram stories.

Belen difende Chiara Ferragni: il messaggio

Quello che la showgirl argentina ha voluto pubblicare, nella mattinata di lunedì 22 gennaio, è un messaggio di supporto nei confronti di Chiara Ferragni che, come accennato prima, è finita nella bufera: non solo un lungo silenzio social (interrotto solo di recente), ma anche un danno alla propria credibilità, con alcuni brand che hanno interrotto la collaborazione (Safilo in primis, a cui si sarebbe aggiunto CocaCola) e diverse migliaia di follower in fuga. Tornando a Belen, la showgirl ha esordito parlando del senso di colpa vissuto per aver avuto pensieri “impuri“:

“Sono un po’ di giorni che ho un pensiero ricorrente ed è quello di sentirmi in colpa per aver avuto dei pensieri impuri. Provo a spiegarmi meglio… Quando qualcuno ci fa del male cosa vuoi? Che quella persona paghi! Che la vita le restituisca la stessa moneta. Ecco. In queste ultime settimane, per svariate motivazioni, pensieri del genere hanno avuto vita dentro la mia complessa testolina“.

Belen ha poi spiegato come, dopo la rabbia iniziale nel leggere quanto ha interessato Chiara Ferragni, sia arrivata la calma. In questo messaggio, la showgirl argentina ha anche svelato come non abbia mai avuto, per colpa di terzi, un bel rapporto con l’influencer:

“Come tutti voi ho provato rabbia nel leggere l’accaduto su Chiara Ferragni, con la premessa di svelarvi che per colpa di terzi non ho mai avuto un bel rapporto con lei (ma questi sono dettagli), quello che volevo dire in primis che oltre la stima professionale c’è anche l’umanità“.

Belen ha quindi condannato la cattiveria e la violenza verbale che la nota influencer ha dovuto subire in queste settimane. La showgirl ha sostenuto come Chiara Ferragni abbia sì sbagliato, ma che ora meriti serenità. Secondo Belen, infatti, non può essere un errore ad oscurare quanto di buono ha fatto l’influencer:

“Da donna e mamma mi sento di dire basta! Sicuramente ha sbagliato, ma adesso lasciatela in pace, merita un po’ di serenità. E soprattutto quello che è accaduto non può scurare tutto quello che di bellissimo ha fatto“.

Belen ha chiuso questo lungo messaggio sostenendo come tutti possano sbagliare, ma che l’importante sia comprendere l’errore e rimediare.

Chiara Ferragni e le voci di crisi con Fedez

Di recente, Chiara Ferragni è stata al centro di voci anche per una presunta crisi con il marito Fedez. A lanciare lo scoop era stato Vanity Fair, che aveva raccontato di come l’imprenditrice digitale fosse stata avvistata mentre entrava in un Palazzo di Porta Venezia, dove si trova lo studio di uno dei più importanti avvocati divorzisti d’Italia. Più di qualcuno aveva ipotizzato che far pensare come la coppia sia in crisi potesse distogliere l’attenzione dal pandoro-gate. Fatto sta che a smentire la vociferata crisi ci ha pensato Fedez, postando uno scatto, nella giornata di domenica 21 gennaio, della famiglia al completo.