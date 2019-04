Belen, piovono tulipani. Data simbolo: inizio della storia con Stefano

Belen Rodriguez, “piovono” tulipani in una data simbolica, quella che segnò l’inizio della storia con Stefano De Martino nel ‘caldo’ aprile 2012 durante Amici. Chi c’è dietro ai fiori? Il retroscena

Continuano a essere chiacchieratissimi Stefano De Martino e Belen Rodriguez. Il ritorno di fiamma è ormai cosa certa (manca solo una dichiarazione ufficiale dei diretti interessati) così come è cosa certa che i due non giochino più a ‘nascondino’. Da quando infatti i rumors della tanto attesa re-union si sono fatti tambureggianti, sia il danzatore sia la modella si sono mostrati assieme diverse volte non curandosi troppo delle paparazzate. Non si sono nemmeno curati troppo di seminare ghiotti indizi per il gossip, come ad esempio quello trapelato pochi giorni fa su Instagram in una data speciale, il 14 aprile. Eh sì, perché tutto ebbe inizio quel 14 aprile di 7 anni fa, nel turbinio di Amici di Maria De Filippi.

Lo zampino di Stefano dietro i tulipani di Belen?

Belen proprio il 14 aprile, due giorni fa, come rilevato dalla fanpage Instagram Ste.Belu, ha ricevuto un mazzo di tulipani. Chi si è reso protagonista di un tale gesto non è stato reso noto, ma se uno più uno fa due è difficile pensare che dietro al regalo non ci sia Stefano De Martino. Tutto porta in questa direzione: la data simbolica, il ritorno di fiamma e i tulipani, i fiori preferiti dalla modella argentina. Insomma, si aggiunge l’ennesimo indizio che confermerebbe la ri-unione della coppia. D’altra parte i dubbi sono ormai pochi, tanto che Stefano si è messo addirittura a scherzare in tv sulla vicenda sentimentale senza nemmeno più azzardare una smentita sul riavvicinamento a Belen.

Stefano De Martino a MAde in Sud: le battute su Belen e il successo in Rai

Protagonista nella puntata di ieri di Made in Sud, come di consueto, il danzatore partenopeo è stato stuzzicato dai comici dello show di Rai 2 sulla sua situazione sentimentale. Risa, sorrisi e nessuna smentita, manco per ridere. Affari di cuore a parte, Stefano vive un momento molto felice anche dal punto di vista professionale. Il ruolo da presentatore gli calza a pennello e il pubblico lo sta premiando. Un successo che subito ha fatto rizzare le antenne ai vertici di Viale Mazzini che infatti lo impiegheranno pure in radio per un ruolo dietro le quinte relativo a The Voice of Italy, in partenze il 23 aprile.