Belen, piano dell’ospedale blindato: è polemica. Interviene ufficio stampa

Tensione all’ospedale Giustinianeo di Padova dove Belen Rodriguez ha partorito. La nascita di Luna Marì, infatti, ha creato oltre a tante gioie anche qualche disservizio. Secondo le indiscrezioni lanciate da Nurse Times, il quotidiano che si occupa di informazione sanitaria e di tutto ciò che avviene nel mondo ospedaliero, ha mostrato l’impossibilità di arrivare al terzo piano della struttura tramite due ascensori disabilitati. Nel dettaglio, il cartello recita:

“Causa Belen e fino a nuovo ordine – divisione ostetrica, ascensori den. 4 e den. 7 – i pulsanti in cabina relativi al terzo piano sono disabilitati su ordine di P.I.”

L’intera area è stata riservata alla compagna di Antonino Spinalbese. Ma chi ha firmato l’ordinanza di questo servizio? Nel sito del presidio ospedaliero non è possibile consultare la scheda dove vi è inserito il nominativo del responsabile della Direzione Medica Materno Infantile. Fanpage ha contattato l’ufficio stampa dell’ospedale padovano per avere una risposta ufficiale in merito ai disagi che ha provocato il parto di Belen Rodriguez.

Stando a quanto comunicato da parte della direzione del reparto, in questo momento l’area è accessibile a chiunque pur mantenendo intatta la privacy di tutti i degenti. L’esistenza dell’ordinanza di servizio è stata confermata ma nessuno sarebbe indicare chi è il responsabile dell’atto.

Intanto continua la permanenza di Belen Rodriguez all’interno della struttura. Il volto di Tu Si Que Vales, sostituita nelle prime registrazioni che si stanno tenendo in questi giorni, continua ad aggiornare i suoi followers con scatti che immortalano Luna Marì. La piccola è nata durante la notte di lunedì 12 luglio. La secondogenita dell’argentina e primogenita di Antonino Spinalbese è diventata letteralmente una star sui social.

Al momento della nascita, avvenuta con parto naturale, pesava 2.9 kg. Antonino è davvero orgoglioso della sua prima figlia e l’ha definita “il mio angelo”. L’uomo non ha lasciato sola neanche per un minuto la piccola e la sua compagna condividendo ogni passo della nascita della loro prima figlia. Nelle prossime ore Belen Rodriguez lascerà l’ospedale per recarsi a casa e per far conoscere Luna Marì a Santiago, il figlio avuto da Stefano De Martino.