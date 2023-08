Belen, “piangi ma stai già con un altro”: lei va su tutte le furie

Ieri, 30 agosto, Belen Rodriguez ha spiazzato tutti ufficializzando la relazione con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni. Pur non parlando direttamente della loro storia, la showgirl argentina ha pubblicato diverse foto insieme alla nuova fiamma durante il battesimo del figlio di Beatrice Marchetti, migliore amica di lui. Non solo, la 38enne ha anche condiviso uno scatto con l’imprenditore di ben 10 anni fa, per testimoniare la lunga conoscenza che li lega. Ad ogni modo, prevedibilmente il post ha avuto una grande ripercussione, ricevendo nel giro di poche ore migliaia e migliaia di likes e commenti. Ovviamente, le reazioni sono state molto divise, tra chi ha applaudito il coraggio della donna e chi, invece, l’ha fortemente criticata.

La nuova relazione di Belen sta destando non poco scalpore, considerando la freschissima rottura con Stefano De Martino, suo marito e padre di suo figlio, Santiago. Fino allo scorso giugno, infatti, le cose tra la coppia sembravano andare a gonfie vele. Poi, improvvisamente, tutto è precipitato. Tra foto cancellate e fedi tolte, la crisi è diventata ormai evidente e dopo pochi giorni sono iniziate già a circolare le prime paparazzate dell’argentina insieme ad Elio. Per questo, al vedere le foto ufficiali con il nuovo fidanzato, diversi utenti hanno accusato la donna di non aver sofferto abbastanza per la separazione con Stefano.

“Sorella cara ti amo e ti stimo ma qua noi comuni mortali aspettiamo una delusione d’amore per perdere quei 100g tu manc o tiemp re lacrm già stai di nuovo in carrozza. Dea spiegaci come si fa!“, ha scritto un utente, facendo notare come la Rodriguez sia riuscita ad andare avanti così velocemente. Nonostante la vena ironica del commento, Belen non ha reagito per niente bene all’insinuazione della sua seguace e ha subito replicato duramente: “Taci se non vivi con me”, alludendo al fatto che le cose sarebbero alquanto diverse nella realtà. Ma, non è finita qui. Ad un’altra donna che le ha scritto di essere patetica, invece, la Rodriguez ha voluto rispondere in maniera sarcastica, spiegandole il significato della parola in questione: “Dal lat. tardo patheticus, dal gr. pathetikós, der. di páthos ‘sofferenza”.

D’altro canto, ci sono stati anche diversi fan che hanno mostrato il loro apprezzamento per questa nuova coppia e per la sincerità di Belen. A detta di molti, sarebbe da lodare il fatto che la 38enne abbia preferito non nascondersi nonostante fosse consapevole delle numerose polemiche che avrebbe attratto. Una seguace, ad esempio, ha scritto: “Ho sempre odiato il falso perbenismo. Adoro chi, invece, segue le sue idee e il suo essere donna, non lo nasconde per paura di maldicenze. Grande madre e grande donna. Ti stimo”. Al che, la Rodriguez ha risposto: “Sai che mi trovi d’accordo. Io non mi nasconderò mai, perché questa sono io, il perbenismo, il bigottismo, il moralismo non fanno per noi”, non nascondendosi assolutamente dietro un dito.

Infine, Belen ha iniziato a rispondere anche alle prime domande di coppia. A chi ha chiesto quali fossero i segni zodiacali suoi e del suo nuovo compagno, l’argentina ha prontamente risposto anche a nome di Elio, scrivendo: “Io vergine ascendente scorpione, Elio bilancia ascendente capricorno”.