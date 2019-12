Belen come Maria De Filippi: stesso peso per le donne di Tu si que vales

Tra un’esibizione e una performance dei vari concorrenti a Tu si que vales c’è anche spazio per lasciarsi andare a qualche rivelazione personale. È successo nel corso della puntata in onda su Canale 5 sabato 7 dicembre, quando Belen Rodriguez – da anni conduttrice della trasmissione – ha rivelato a tutti il suo peso. Peso uguale a quello della giurata Maria De Filippi, che si è messa alla prova in coppia con la bella showgirl argentina. Uno dei partecipanti, un sollevatore di pesi, ha invitato due donne dello show – rigorosamente con peso uguale – a sedersi su una barra che ha poi alzato senza troppa fatica. Ma dunque quanto pesano Belen e Maria?

Ecco quanto pesano Belen Rodriguez e Maria De Filippi

“Peso 57 chili”, ha ammesso Belen Rodriguez a Tu si que vales. “Andiamo a fare la prova”, ha replicato Maria De Filippi che ha quindi implicitamente confermato di pesare quanto la sud americana. Il concorrente della trasmissione ha infatti chiesto di poter avere per la sua performance due donne dello stesso peso. E per questo motivo non si è fatta avanti Sabrina Ferilli, che ha chiarito: “Io ho più ciccia di voi”. E in effetti l’attrice romana è ben più formosa di Belen e Maria che, oltre al peso, sono accomunate da una grande passione: quella per il crossfit.

Maria De Filippi pazza del crossfit grazie a Belen Rodriguez

Da qualche anno Maria De Filippi è crossfit dipendente: una disciplina che pratica quasi ogni giorno e che ha scoperto proprio grazie a Belen Rodriguez, tra le prime celebrity a praticarla in Italia. “Una fatica pazzesca. Ci ho preso gusto e mi sono resa conto che fatto l’allenamento stavo davvero meglio. L’ansia passava e fare il mio mestiere diventata più facile. Da allora non ho più smesso. Sono tre anni che lo faccio regolarmente e sento che ne sono letteralmente dipendente. Benedetta Belen!“, ha raccontato la moglie di Maurizio Costanzo.