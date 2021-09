Belen, paura per Antonino Spinalbese: due costole incrinate per il 26enne

By

L’ex hair stylist ha parlato per la prima volta dei suoi recenti problemi di salute

Antonino Spinalbese, il compagno di Belen Rodriguez, è dimagrito parecchio nell’ultimo periodo. È stato lo stesso 26enne a farlo sapere ai suoi followers: oltre sei i chili persi. Il motivo? L’ex hair stylist, oggi fotografo in carriera, si è fatto male durante un allenamento.

“Dopo aver inclinato due costole, un mese dopo -6 kg”, ha dichiarato Antonino Spinalbese su Instagram. Il fidanzato di Belen si è fatto male durante un allenamento troppo intenso, che l’ha costretto a stare fermo per oltre trenta giorni.

Lontano da pesi e bilancieri Antonino Spinalbese ha perso tono muscolare. Oggi il giovane sta meglio e a breve, come rivelato ai suoi fan, tornerà ad allenarsi con il suo personal trainer. L’obiettivo di Antonino è quello di ingrassare almeno dieci chili.

Nel frattempo Antonino Spinalbese si dedica completamente alla figlia Luna Marì, nata lo scorso 12 luglio. Spinalbese è un padre molto attento e premuroso, come mostrano i vari video sui social network. Quando Belen Rodriguez è impegnata col lavoro è Antonino ad occuparsi della neonata.

La richiesta di Antonino Spinalbese

Dopo la nascita di Luna Marì Antonino Spinalbese è pronto a sposare la sua Belen. Quest’ultima ha ammesso in una recente intervista al settimanale Chi che il compagno le fa la proposta di matrimonio praticamente ogni giorno. È probabile, però, che la Rodriguez non abbia ancora ottenuto il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino. I due sono stati sposati dal 2013 al 2017. Antonino, invece, non è mai convolato a nozze fino ad oggi.

Belen Rodriguez è tornata a lavorare dopo il parto

A una settimana dal parto della piccola Luna Marì Belen Rodriguez ha ripreso il suo lavoro in tv. La showgirl 35enne è tornata al timone di Tu si que vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5. Durante le registrazioni, però, l’argentina ha accusato un malore. Per fortuna nulla di grave, tanto che poi Belen è andata avanti senza ulteriori problemi.

Il parto di Belen Rodriguez non è stato dei più facili ma per fortuna la sud americana ha avuto il sostegno e l’aiuto di un’equipe medica all’avanguardia. Belù ha scelto di partorire a Padova dove sono diverse le eccellenze nel reparto di ginecologia e maternità.