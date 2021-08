Belen dopo il parto, la richiesta di Antonino: “Tutti i giorni mi chiede di…”

Belen Rodriguez ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi, nel numero in edicola da mercoledì 11 agosto. La soubrette argentina ha parlato della sua nuova vita, decisamente cambiata grazie all’incontro con l’ex hair stylist Antonino Spinalbese. Il 26enne è riuscito a guarire le ferite di Belen, distrutta dalla fine del matrimonio con Stefano De Martino.

La Rodriguez ha posato con la figlia neonata Luna Marì per la rivista diretta da Alfonso Signorini e ha fatto sapere: “Mia figlia era nel mio destino. Un anno fa cercavo un posto dove stare bene e Antonino era quel posto”. Belen ha poi aggiunto:

“Credo che ci siano poche persone destinate a noi e che dipendano dal momento che viviamo. Quando cresciamo, cambiamo, e cambiano le nostre esigenze. A volte ci si mette insieme da piccoli, ma poi la nostra testa cambia, come i desideri. Antonino è il mio desiderio, è la persona che mi fa stare bene”

Al giornale edito da Mondadori ha parlato pure Antonino Spinalbese, diventato di colpo popolare dopo l’incontro con Belen Rodriguez. L’ex parrucchiere, oggi fotografo e padre amorevole, ha dichiarato:

“Io chiedo a Belen di sposarmi tutti i giorni, tranne quando litighiamo, lì chiedo il divorzio. Dal 4 agosto dell’anno scorso, penso di averglielo chiesto tutti i giorni, 365 volte, mi devo muovere”

Dopo la nascita di Luna Marì Antonino Spinalbese è pronto a sposare la sua Belen. È probabile, però, che la Rodriguez non abbia ancora ottenuto il divorzio dall’ex marito Stefano De Martino. I due sono stati sposati dal 2013 al 2017. Antonino, invece, non è mai convolato a nozze fino ad oggi.

Belen Rodriguez è tornata a lavorare dopo il parto

A una settimana dal parto della piccola Luna Marì Belen Rodriguez ha ripreso il suo lavoro in tv. La showgirl 35enne è tornata al timone di Tu si que vales, il fortunato programma del sabato sera di Canale 5. Durante le registrazioni, però, l’argentina ha accusato un malore. Per fortuna nulla di grave, tanto che poi Belen è andata avanti senza ulteriori problemi.

Secondo alcune indiscrezioni pare che il parto di Belen Rodriguez non sia stato dei più facili ma per fortuna la sud americana ha avuto il sostegno e l’aiuto di un’equipe medica all’avanguardia. Belù ha scelto di partorire a Padova dove sono diverse le eccellenze nel reparto di ginecologia e maternità.

Due programmi tv per Belen Rodriguez

Non solo Tu si que vales: Belen Rodriguez è in lizza anche per condurre una nuova trasmissione in tv. Stando ad alcune insistenti voci raccolte a Mediaset la nuova sfida tv dell’argentina sarà un contenitore dedicato alle donne e alle mamme lavoratrici. Un tema molto caro a Belù, che ha due figli e non ha mai messo da parte la sua carriera. Il nuovo show dovrebbe andare in onda su Italia Uno ma al momento non ci sono conferme.