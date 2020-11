Belen patrimonio: più ricca nel 2020 grazie a nuove attività extra tv

Modella, showgirl, conduttrice, ballerina, cantante, web influencer e pure talentuosa imprenditrice. Tutto questo è Belen Rodriguez, indubbiamente tra le personalità di spicco in Italia. Il Tempo ha recentemente fatto i conti in tasca alla bella argentina. Rivelando così che in un anno difficile per tutti come il 2020 l’ex moglie di Stefano De Martino è riuscita addirittura ad aumentare il proprio patrimonio. Determinanti sono state le attività extra televisive. Belen possiede un’agenzia di talenti, la Icona Production, e alcuni saloni di bellezza.

Il terzo bilancio della Icona Production – società di talenti che Belen Rodriguez condivide con la storica assistente Antonia Achille – ha chiuso il 2019 con ricavi per oltre 1,1 milioni di euro raddoppiati dai 530 mila euro dell’esercizio precedente e un utile in progresso da 53 mila a 76 mila euro. L’agenzia si occupa dell’immagine di diversi personaggi del mondo della televisione, della musica, dello sport e dello spettacolo.

Dell’Icona Production, tra l’altro, fa parte Cecilia Rodriguez, la sorella minore di Belen. Tra gli altri Vip rappresentati dalla Rodriguez: Ludovica Valli, Arianna Cirrincione, Sabrina Ghio, Nilufar Addati, Caterina Balivo, Anna Foglietta, Francesca Manzini, Ludovica Bizzaglia. Ma oltre all’agenzia sono stati fondamentali per i guadagni della Rodriguez i saloni di bellezza che gestisce insieme a Cecilia.

L’utile del 2019 è stato portato a nuovo così come quello di 195 mila euro fatto segnare a settembre dello scorso anno da The Family Factory. Di questa Belen possiede l’80% mentre il restante 20% è della sorella Cecilia. La società, il cui bilancio mostra ricavi per 1,1 milioni, ha venduto lo scorso anno il 49% di Cotril Salons, ambizioso progetto di costruzione di una catena di saloni di hairstyling in affiliazione e franchising.

A comprare sborsando 528 mila euro è stata la Cotril di Marco Artesani (che già possedeva il restante 51%), affermato imprenditore della cosmesi tricologica e di cui Belen è stata testimonial. A tutte queste attività bisogna aggiungere il lavoro di Belen in televisione e nel mondo della moda. Non solo: di recente la 36enne ha iniziato pure a darsi da fare come web influncer, soffiando dei lavori importanti a Giulia De Lellis.

Non a caso qualche anno fa Belen Rodriguez ha ammesso candidamente di guadagnare come un calciatore di Serie A. Un’indipendenza economica che la sud americana si è creata con intelligenza, fiuto e talento.