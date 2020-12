Belen, parla Antonino Spinalbanese: passione travolgente, retroscena

Un amore travolgente quello che lega Belen Rodriguez e Antonino Spinalbanese. La showgirl argentina ha più volte dimostrato di essere felice a fianco al 25enne. Oggi a parlare ci pensa proprio l’hair stylist, attraverso il suo account ufficiale di Instagram, condividendo una post che lo ritrae sdraiato mentre bacia Belen. Si tratta del primo scatto fatto insieme ed entrambi sembrano non poter dimenticare quei momenti speciali. Antonino si svela e rivela pubblicamente il significato che ha per lui questa foto. Un’immagine intima, che racchiude la complicità e la serenità che c’è tra loro. Scendendo nel dettaglio, il 25enne confessa il retroscena: “All’inizio facevo foto fingendo di farle, mimavo le gesta di uno scatto”.

Il motivo? Credeva che questi momenti “meritassero di essere racchiusi solamente nella mia testa e non scattati per davvero”. Voleva che fossero solamente i suoi e poi ecco che “ci fu questo scatto, il primo”. Una dedica molto speciale quella che fa Spinalbanese alla Rodriguez. Quest’ultima accoglie con felicità questo gesto e commenta subito il post. “Mi sembra una vita”, scrive Belen sotto il post condiviso da Antonino. La conduttrice di Tu Sì Que Vales non sa per quale motivo, ma le sembra che sia trascorso tantissimo tempo da quella prima foto. Come svela Belen, spesso entrambi pensano che è come se si conoscessero da 100 anni.

Infine, la Rodriguez conclude il suo commento: “Tu ogni giorno sei di più, di più di più di più”. La loro storia d’amore sta, dunque, andando sempre meglio. Hanno iniziato a frequentarsi nel corso di questa estate, dopo l’addio avvenuto tra la modella argentina e Stefano De Martino. Ora i giornali ritraggono Belen in compagnia di Antonino, come fatto dal settimanale Gente circa un mese fa. I due stavano passeggiando a Milano insieme al piccolo Santiago, il figlio che la Rodriguez ha avuto con l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.

Queste rappresentano delle chiare conferme sul loro legame così forte. La prima è arrivata dalla stessa Belen, che condivise una foto nelle sue Stories di Instagram che la ritraeva tra le braccia di Antonino. La loro storia d’amore ha sicuramente riportato il sorriso sul volto dell’argentina. Tutto sembra dimostrare che Belen abbia finalmente ritrovato l’amore dopo la fine del suo matrimonio con De Martino.