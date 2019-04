Belen, Paolo Ruffini si sbilancia: le parole che lasciano il segno

Belen Rodriguez, Paolo Ruffini si sbilancia: le parole che lasciano il segno

Tra Paolo Ruffini e Belen Rodriguez c’è feeling, professionalmente parlando naturalmente. Stefano de Martino può dormire sonni tranquilli. Ma cosa sa fare Belen per essere spesso in tv? Questa domanda, condita da sarcasmo e pregiudizio, si è sentita molte volte in questi anni, come a dire che la modella argentina debba la sua fama soltanto alla sua avvenenza estetica. Peccato che la Rodriguez più il tempo passa e più si diverte a tappare le bocche critiche con i fatti. Giusto per intenderci parliamo di una showgirl che sa ballare, cantare, condurre e pure far ridere quando ci si mette, come ad esempio a Colorado vestendo i panni del riuscito personaggio Il Maresciallo Gnocca (insieme al maresciallo ballerino Tony Figo). Dunque pare che Belen abbia talento da vendere. E non soltanto quello estetico datole da madre natura o, per essere più concreti, da madre Veronica e papà Gustavo. A proposito di doti di Belencita ha detto la sua anche Paolo Ruffini, lasciando il segno.

Paolo Ruffini su Belen: “Talento”

“Conduttrice, Maresciallo Gnocca, influencer con l’influenza e molto altro. Saper far ridere è un vero talento e tu, ancora una volta, stai dimostrando di averlo!”. Queste le parole che Paolo Ruffini ha scritto sul suo profilo Instagram, postando una foto con la Rodriguez. Non che servisse un’ulteriore dichiarazione d’elogio per accorgersi che l’argentina sappia il fatto suo. Certo è che i complimenti e gli attestati di stima fanno piacere a chiunque, scommettiamo anche a Belen. Quanto espresso da Ruffini, inoltre, ha trovato il plauso dei fan, che una volta tanto sono stati concordi nel valutare più che positivamente il ruolo della compagna di Stefano De Martino. Compagna, giusto?

Stefano De Martino e Belen: quei tulipani del 14 aprile

Il ritorno di fiamma tra Belen e Stefano De Martino pare ormai cosa certa. Manca solo un tassello: la dichiarazione ufficiale dei diretti interessati. Tuttavia i loro avvistamenti pubblici ormai si sprecano, così come si sprecano gli indizi nemmeno troppo celati che entrambi seminano sui social. L’ultimo ha visto Belen stringere in mano un bel mazzo di tulipani, i suoi fiori preferiti. Chi si è reso protagonista di tale gesto il 14 aprile, guarda a caso la data in cui sette anni fa (era il 2012) la Rodriguez e Stefano uscivano allo scoperto ad Amici?