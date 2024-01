Belen non sa mentire e vuole libertà, Elio sparito: crisi e retroscena

Se c’è una cosa che Belen Rodriguez non è in grado di fare è fare buon viso a cattivo gioco. La showgirl è donna passionale, con i pro e i contro che ne conseguono. Chi l’ha seguita negli anni sa bene che quando, ad esempio, le cose in amore non vanno per il verso giusto non si mette a postare foto sdolcinate con il suo lui per salvare le apparenze. Se ne sta zitta o altrimenti semina indizi di disagio. Quando stava con Stefano De Martino di simili situazioni ne sono capitate a bizzeffe. Per questo, in questi giorni, c’è il sospetto che con il nuovo compagno Elio Lorenzoni qualcosa non vada.

Qualche giorno fa dal dito di Belen era sparito l’anello che il bresciano le aveva regalato. Poi è riapparso. Eppure c’è qualcosa che rende la situazione disorientante. Nelle scorse ore Lorenzoni è stato pizzicato a una festa solo soletto, senza la compagna. Nulla di male, verrebbe da dire. Il punto è che la Rodriguez, in concomitanza di ciò, su Instagram ha postato un appello rivolto a se stessa: “Voglio essere libera”. Da chi? Da cosa? E non è finita qui…

Sempre in queste ore l’ex conduttrice de Le Iene ha postato diverse foto dei figli e della sua famiglia di origine, sottolineando che prima di ogni altra cosa vengono i suoi legami di sangue. Pure in tal frangente, forse, nulla di strano visto che da sempre Belen sostiene ciò. La questione è che dal profilo Instagram della showgirl Elio è sparito. Eppure fino a pochi giorni fa era tutto un tripudio festante di scatti romantici e dediche zuccherose per l’imprenditore lombardo.

Altra spia che spinge a credere che qualcosa non stia andando benissimo è il fatto che la modella sudamericana, sempre attivissima su Instagram a rispondere ai commenti dei followers, ha replicato nelle scorse ore a tanti fan che la invitavano a essere felice e che hanno sostenuto che sia una brava mamma. A chi invece ha domandato notizie della sparizione di Lorenzoni si è ben guardata dal fornire una spiegazione. Un silenzio che alimenta ulteriormente le voci di crisi.