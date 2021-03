Belen mostra a sorpresa l’ecografia della figlia: a chi assomiglia?

A chi assomiglia Luna Marie? Il toto-somiglianza è già iniziata. Ad innescarla Antonino Spinalbese, compagno di Belen Rodriguez, che nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una istantanea dell’ecografia della figlia che la modella argentina porta in grembo (la medesima foto è stata condivisa dalla sudamericana tra le sue Stories). Inutile dire che in una manciata di minuti il post ha fatto incetta di like e commenti, che si sono sprecati a migliaia. “Quello è il nasino di Belen”, “Assomiglia di più al padre…”, etc etc.

Tra i primi a salutare con entusiasmo lo scatto c’è stata Cecilia Rodriguez, sorella di ‘Belu’ nonché ‘cognata’ di Antonino (il matrimonio tra l’hair stylist e Belen per ora può attendere. A Verissimo l’argentina ha dichiarato che non le serve un pezzo di carta per amare il suo uomo. Inoltre a frenarla sulla decisione di eventuali future nozze gli aspetti burocratici, memore di come è finita con Stefano De Martino).

Tornando all’ecografia di Luna Marie, la scelta di Antonino è stata quella di mostrarla di profilo. Tra i tantissimi commenti piovuti, oltre a quello di Cecilia, è arrivato anche quello di un ex volto di Uomini e Donne, Davide Basolo, che ha piazzato un entusiasta “wow”. Poi una caterva di complimenti per Spinalbese e la futura mamma, che dopo il naufragio della relazione con De Martino ha esternato a più riprese di aver ritrovato tranquillità, pace e amore al fianco di Antonino.

Belen, quando partorirà?

La Rodriguez è incinta di 6 mesi. Circa quattro settimane fa aveva tolto ogni dubbio sulla sua gravidanza, confermando al magazine Chi di aspettare un bebè. Il gossip ha anticipato ampiamente la confessione della modella visto che già da un paio di mesi sussurrava che Belen fosse appunto in dolce attesa. Che la news fosse fondata lo si era capito fin da subito, visto che Spinalbese e la sudamericana non si sono mai affrettati a smentire i ‘ricami’ della cronaca rosa. Ora non resta che attendere l’estate e l’arrivo di Luna Marie.