Belen Rodriguez si mostra sempre molto sensuale e ammaliante sui social network. Nelle sue foto mette spesso in primo piano con bikini e minigonne le sue gambe lunghe, toniche e decisamente magre. Tanto che una fan le ha consigliato di mangiare un po’ di più. Consiglio che ha costretto Veronica Cozzani, madre della soubrette argentina, ad intervenire in prima persona…

“Belen, mangia la pasta, ti prego! Sei bellissima ma quelle gambe secche no! Da buona latina metti un po’ di forme”, ha suggerito una follower alla Rodriguez. È così intervenuta mamma Veronica che ha replicato: “Lei è così! E per quello che è così bella! Ha le gambe di una ragazza!”.

A detta della Cozzani, dunque, la conduttrice de Le Iene sarebbe magra di costituzione e non di certo perché segue una dieta eccessivamente rigida. Anzi, Belen più volte condivide nelle sue stories di Instagram piatti abbondanti e non rinuncia alla Coca Cola.

Di sicuro, però, la moglie di Stefano De Martino tiene molto alla cura del suo corpo, di cui si prende costantemente cura con creme di bellezza e trattamenti estetici. Non ha mai nascosto di essere molto vanitosa, fin da ragazzina. Puntualmente la 38enne si sottopone a sedute di drenaggio per eliminare i ristagni linfatici.

Fondamentale anche lo sport: abbandonato il crossfit, Belen Rodriguez ha iniziato a dedicarsi dopo la nascita della seconda figlia Luna Marì al pilates, che allunga e tonifica i muscoli e porta ad una postura corretta. Senza però aumentare eccessivamente la massa muscolare.

In più, per recuperare in fretta la forma fisica dopo il parto, la sud americana ha testato l’Emsculpt. Un procedimento che sfrutta l’energia elettromagnetica il cui obiettivo è eliminare i residui di grasso e definire la silhouette. In soldoni, come ha spiegato la stessa Belen grazie a questo metodo è come fare 20.000 addominali in 30 minuti.

La Rodriguez si concede inoltre lunghe passeggiate al parco con i suoi bambini, la già citata Luna Marì, ma pure Santiago, che oggi ha dieci anni. La soubrette ama molto trascorrere le giornate in famiglia, che reputa da sempre il suo punto fermo, la sua certezza.