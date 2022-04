Belen, fisico post-parto: il particolare trattamento per tenersi in forma

By

Belen Rodriguez, com’è noto, a 37 anni è mamma di due bambini, Santiago e Luna Marì. La showgirl argentina, attualmente al timone de Le Iene con Teo Mammucari, ha portato i suoi followers di Instagram, più di 10 milioni, alla scoperta dei suoi segreti per tenersi in forma dopo le due gravidanze. Ecco cosa fa Belù per avere un fisico statuario.

Nel pomeriggio del 21 aprile 2022 Belen Rodriguez ha comunicato ai suoi fan di stare per sottoporsi ad un particolare trattamento. La 37enne sorella di Cecilia e Jeremias ha fatto tappa in una clinica, Villa Brasini, dove si reca spesso per trattamenti di bellezza. Qui ha registrato numerose storie Instagram mentre si trovava sdraiata su un lettino con la pancia scoperta. Oggi Belen ha infatti deciso di agire proprio su questa zona del corpo.

La Rodriguez ha specificato che si tratta di qualcosa che è bene fare dopo aver portato a termine una gravidanza. “Quando si fanno i bambini si scolla un po’ il tessuto”, ha detto indicandosi il ventre. Nel dettaglio, il trattamento che ha “coccolato” Belen, oltre alla radiofrequenza, si chiama Emsculpt. Si tratta di un procedimento che sfrutta l’energia elettromagnetica il cui obiettivo è eliminare i residui di grasso, aumentare la massa muscolare e definire la silhouette. In soldoni, come ha spiegato la stessa Belù con l’aiuto dell’esperta accanto a lei, sottoporsi a questo trattamento è come fare 20.000 addominali in 30 minuti.

La Rodriguez, che probabilmente lo ha provato per la prima volta, si è detta impaziente di vedere i risultati di Emsculpt sul suo corpo.

L’attuale compagna di Stefano de Martino ha subito specificato che procedimenti del genere non bastano ad avere una forma fisica perfetta. Bisogna comunque, ha precisato, abbinarli a un’alimentazione corretta, allo sport e ad uno stile di vita sano in generale. “Belen Rodriguez ogni mattina si alza e va in palestra. Tutti i giorni, tranne il mercoledì che faccio Le Iene. Il segreto è il mix, di tutto quanto”, ha tenuto a precisare la showgirl. I segreti di Belen sono quindi tanto sport, cibi sani e qualche incursione nei centri di bellezza.

La 37enne, dopo aver svelato i suoi segreti, si è ripresa mentre era in balia dei movimenti dello strumento legato alla sua pancia, evidentemente rilassata. Com’è noto la Rodriguez, dopo la rottura con Antonino Spinalbese, è tornata tra le braccia del suo ex marito Stefano de Martino. Con lui e con il loro figlio Santiago, di 9 anni, ha recentemente festeggiato la Pasqua. La figlia minore dell’argentina, Luna Marì, è nata esattamente 9 mesi fa, nel luglio 2021.