Belen, mamma Veronica diventa modella: il tifo dei Rodriguez

Veronica Cozzani diventa modella per un giorno. Oggi, 17 settembre, ha preso il via a Milano la settimana della moda, che si svolgerà fino al 23 settembre. Durante questi giorni, la capitale lombarda sarà il punto di incontro per modelli, celebrità e figure di spicco provenienti da tutto il mondo, pronti a calcare le passerelle o a scoprire le nuove collezioni dei più prestigiosi brand del fashion internazionale. Inoltre, Milano sarà presa d’assalto anche dagli influencer italiani, e in tanti si chiedono se Chiara Ferragni farà il suo ritorno nel suo “habitat naturale” dopo l’assenza dalle ultime fashion week. Nel frattempo, però, sulla passarella ha debuttato un volto inaspettato: la mamma di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani.

La 61enne ha calcato la passerella indossando uno dei capi della nuova collezione di Martino Midali, uno degli stilisti più apprezzati del panorama nazionale. Nonostante fosse il suo debutto come modella, Veronica ha dimostrato grande sicurezza, sfilando con uno sguardo deciso e rivolto verso l’alto, trasmettendo un’eleganza che ha conquistato il pubblico social. L’abito è un chemisier in grigio antracite metallizzato, e per l’occasione ha scelto di lasciare i capelli lunghi sciolti.

Naturalmente, i suoi figli non potevano mancare ad un evento così importante per la loro mamma e sono accorsi per vederla nei panni di modella. Belen e Cecilia, in particolare, hanno anticipato la sua sfilata nelle storie su Instagram, per poi immortalare il momento della passerella e condividere tutti i video sui rispettivi profili social. Le sorelle Rodriguez si sono mostrate estremamente fiere della loro mamma, facendole un gran tifo pieno di orgoglio.

Dopodiché, Veronica Cozzani ha pubblicato un video della sua sfilata su Instagram, con la didascalia: “Oggi così! Martino Midali … mi piace tanto!”. Sotto il post sono comparsi numerosi messaggi di apprezzamento, in cui molti hanno elogiato la sua bellezza, il suo fascino e la sua eleganza. Tra i commenti, poi, è spuntato quello del genero Ignazio Moser, anche lui presente all’evento al fianco della moglie, Cecilia Rodriguez. “Mia suocera è una top model”, ha scritto l’ex ciclista in spagnolo, a dimostrazione del grande rapporto che li lega da ormai molti anni. Nessun aggiornamento, invece, sull’altro genero, Angelo Edoardo Galvano: nonostante i recenti gossip su una possibile rottura, sembra infatti che la storia con Belen stia andando avanti.