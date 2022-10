Belen mamma: “Santiago? Perché alcuni amici mi criticano”

Belen Rodriguez è una donna in carriera ma anche una mamma presente e attenta. Nel 2013, dall’attuale marito Stefano De Martino, ha avuto il primogenito Santiago. Nell’estate 2021 è invece nata Luna Marì, frutto del fugace rapporto con Antonino Spinalbese. In futuro la soubrette argentina non ha escluso la possibilità di avere un terzo figlio ma per il momento cerca di essere sempre premurosa nei riguardi dei suoi cuccioli.

La vita da mamma di Belen Rodriguez

In un’intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv Belen Rodriguez ha confidato di avere dei sensi di colpa nei confronti dei suoi figli come ogni mamma lavoratrice. I figli per la showgirl 38enne sono ovviamente il primo pensiero, la prima preoccupazione. Belù lavora molto tra tv, social network, pubblicità e imprenditoria, ma ha assicurato che quando non è a casa cerca di organizzare tutto al meglio per garantire una certa serenità.

In che modo? Belen ha confidato di avere una tata che le dà una grande mano. In particolare l’aiuta quando Luna Marì si sveglia troppe volte di notte e la Rodriguez magari il giorno dopo deve iniziare a lavorare molto presto. Santiago, invece, dorme molto spesso con i suoi genitori. Una scelta che ha attirato sulla conduttrice de Le Iene alcune critiche, come dichiarato dalla diretta interessata:

“È un vizio, lo so, alcuni amici mi criticano per questo. Ma non mi importa: me lo godo finché dura, perché sono certa che, tra un po’ di tempo, nel lettone con me lui non vorrà starci più. Anche mia mamma mi aiuta molto con i bambini”

La famiglia allargata di Belen Rodriguez

I genitori di Belen, Veronica e Gustavo, hanno lasciato da tempo l’Argentina e si sono trasferiti in Italia, nello stesso palazzo della Rodriguez. La moglie di Stefano De Martino ha inoltre confessato che cerca di passare con i suoi figli tutto il tempo possibile quando non ha impegni professionali. “Limito al massimo la vita mondana”, ha spiegato.

In più Belen Rodriguez ha aggiunto che fa i salti mortali per essere a casa al massimo per le sette e mezza in modo da preparare la cena per i suoi figli e il marito ritrovato da poco. La presentatrice di Tu si que vales è una brava cuoca e tra i suoi piatti forti ci sono gli spaghetti al pomodoro, che fanno impazzire i suoi bambini.