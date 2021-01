Belen ‘magiauomini’? La modella replica e spiazza, ribaltando la situazione

La modella argentina dà una risposta che mette a tacere coloro che la descrivono come una donna incline a sedurre gli uomini: la matematica non è un’opinione

Belen Rodriguez ‘magiauomini‘, Belen Rodriguez cambia fidanzato ogni 2 mesi, Belen Rodriguez di qua e Belen Rodriguez di là. Il chiacchiericcio sulla modella argentina non dorme mai e ogni qual volta capita che scoppi una relazione che l’ha vista protagonista tornano a farsi tambureggianti le voci che la dipingono come una donna bulimica di fidanzati. Ma quanti davvero ‘ne ha cambiati’ Belen negli ultimi anni? A fare il calcolo ci ha pensato lei stessa, rispondendo a un fan su Instagram. Uno dei tanti che di recente, dopo il secondo naufragio sentimentale con Stefano De Martino, ha sostenuto che spesso ‘Belu’ si tuffi in avventure sentimentali.

“E scusa se non parlo abbastanza ma ho una scuola di danza nello stomaco….”. Così Belen nel commentare uno scatto di Antonino Spinalbese, l’uomo che è al suo fianco da qualche mese a questa parte. Dunque, stuzzicata da un follower, ha puntualizzato che non è affatto vero che lei ‘cambi’ compagno spesso come si vuole fare credere. Per provarlo si è affidata alla matematica, dimostrando che in realtà le sue love story durano quattro anni in media :

La dichiarazione di Belen si dimostra veritiera alla prova del nove? Pare proprio di sì visto che i suoi fidanzati ufficiali dal 2004 a oggi sono stati quattro. Esattamente uno ogni quattro anni. Antonino Spinalbese è il quinto: chissà se farà aumentare la media oppure se la abbasserà (tempo al tempo!).

Ora i fatti: tra il 2004 e il 2008 la Rodriguez ha vissuto una relazione con il calciatore Marco Borriello. Dal 2009 e al 2012 si è legata a Fabrizio Corona. Nell’aprile del 2012, durante il talent televisivo di Canale 5 Amici di Maria de Filippi ha conosciuto Stefano De Martino. All’epoca il ballerino stava con Emma Marrone e il ‘triangolo’ fece parecchio scalpore. La passione tra la sudamericana e il campano però fu incontrollabile. I due si sposarono il 20 settembre 2013 a Comignago (il 9 aprile 2013 ebbero un figlio, Santiago). Nel 2015 Stefano e Belen si dissero addio e lei visse imbastì una storia con il pilota Andrea Iannone. Nel 2019 il colpo di scena: la modella e il danzatore napoletano tornano assieme per poi separarsi nell’estate 2020. Qualche mese dopo Belen ha intrecciato la sua vita a quella di Antonino Spinalbese.