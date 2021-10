Belen, l’ora più buia: i messaggi della Rodriguez e il silenzio di Antonino

Da giorni si rincorrono voci di una profonda crisi sentimentale innescatasi tra Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese. A luglio la coppia ha accolto il frutto d’amore Luna Mari: tutto sembrava perfetto ma poi, qualcosa, pare essersi rotto. Sui social sono sparite le dediche zuccherose reciproche, i like, le fotografie romantiche. L’ultima risale al 20 settembre, quando la modella argentina ha spento 37 candeline. Da allora è passato più di un mese e sulla love story è calato un assordante silenzio, l’ora più buia. Pochi giorni fa la bomba sganciata dall’esperto di gossip Alessandro Rosica: “C’è in corso una crisi nera“.

Da quando la voce ha cominciato a rimbalzare ovunque sulle testate e i portali specializzati in cronaca rosa, Belen e Antonino non si sono minimamente preoccupati di smentirla. Anzi la Rodriguez, dal suo profilo Instagram, ha lanciato dei messaggi che sembrano confermare una situazione sentimentale tutt’altro che rosea. Sabato sera la 37enne argentina ha fatto campeggiare una fotografia struggente, in bianco e nero, corredandola con un enigmatico “forza e fragilità”. Sotto al post una cascata di commenti fatta piovere da fan curiosi. Molti quelli che hanno chiesto se davvero con Spinalbese ci siano frizioni. La replica della Rodriguez è stata un silenzio assordante.

Non solo: Belen ha realizzato anche delle Stories tutte da decifrare. In una ha mostrato la sua mano stretta a quella di Santiago, suo primogenito avuto da Stefano De Martino. “Il mio sabato con te”, ha scritto a commento dell’istantanea. Dopodiché si è mostrata con ‘Santi’ struccata, ironizzando: “Queste sono le mie condizioni…”. Di Antonino nemmeno l’ombra. Lui intanto se ne sta rintanato non spiccicando parola. Altro silenzio assordante, che si aggiunge alle mancate repliche di ‘Belu’ ai fan. E pensare che la modella, solitamente, quando iniziano a circolare fake news sul suo conto, le stronca in fretta.

Nel frattempo una parte dei numerosissimi followers della showgirl sono tornati a sperare in un ritorno di fiamma con Stefano. Capita ormai da anni che quando Belen è lontana da De Martino ed è in crisi sentimentalmente, riaffiorano suggestioni d’amore che si concentrano sull’ex marito. Nel 2019 avvenne l’impensabile, la ri-unione. Chissà cosa accadrà in futuro. Dopotutto, come canta Venditti, ‘certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…’.