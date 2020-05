Belen ancora lontana da De Martino… ma spunta con Elodie: il gossip

Belen ancora lontana da Stefano De Martino… ma spunta con Elodie: il gossip

Oggi 18 maggio c’è stato il ‘liberi tutti’ da parte del Governo. Certo sempre seguendo tutte le norme e le precauzioni per prevenire il Covid-19 ed evitare nuovi contagi. Così anche i vip hanno ricominciato a rimettere il naso fuori da casa e ad incontrarsi. Per esempio Elodie Di Patrizi e Belen Rodriguez, in questi giorni tutta sola soletta (Stefano De Martino è volato a Napoli per lavorare a Made in Sud), si sono viste, come hanno fatto sapere via social. Su Instagram hanno pubblicato una Stories in cui si sono mostrate insieme e sorridenti. “Elodie, quanto sei bella”, commento al breve filmato da parte della modella argentina.

Elodie e Belen senza mascherina: qualcuno mormora

Elodie e Belen abitano entrambe a Milano. La cantante convive con l’artista Marracash, mentre la Rodriguez con Stefano De Martino, con il quale ha ricucito il rapporto dopo il naufragio del matrimonio. Non è la prima volta che le due donne si mostrano assieme. Infatti la loro amicizia non è una novità, così come non è una novità che si frequentino nel tempo libero. Nella Stories in cui si sono fatte notare, non indossavano la mascherina. Subito sui social qualcuno ha mormorato e mugugnato… Come sopra accennato, al momento, la showgirl sud americana è nel capoluogo lombardo senza la sua dolce metà. “Ritorna Made in Sud il mese prossimo in onda ed è per questo motivo che da oggi mi sono trasferito da solo a Napoli per continuare qui la mia quarantena e per cominciare a lavorare tra qualche settimana al programma”, ha confidato Stefano lo scorso 28 aprile, giorno in cui è tornato in Campania.

Elodie su Marracash: “Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”

“Abbiamo avuto discussioni, come tutti”, ha spiegato di recente al Fatto Quotidiano la Di Patrizi riferendosi a Marracash e alla quarantena passata con il cantante: “Lui è un uomo non facile e io sono una donna complicata”. Elodie ha poi un salto al Festival di Sanremo 2020. Come è noto, una battuta sulla sua forma fisica nel dietro le quinte dell’Ariston fatta da Marco Masini, la fece infuriare. “Acqua passata, è giusto che esista un contraddittorio, lo trovo onesto”, ha dichiarato l’artista.