Belen, lettera fiume a Chi: rivelazione su Simona Ventura e stangata agli ultimi ex

Poche settimane fa è stato il turno di Stefano De Martino, ora è quello dell’ex moglie Belen Rodriguez. La conduttrice, come fatto dal conduttore di Affari Tuoi, ha inviato a Chi Magazine una lettera in occasione dei trent’anni del settimanale. Ha ripercorso il suo rapporto con la cronaca rosa, condendo il racconto di riflessioni e confessioni personali. Le copertine a lei dedicate negli anni dalla rivista diretta da Alfonso Signorini sono state innumerevoli. Belen, però, ha una idea chiara. Avrebbe avuto successo nella tv italiana anche senza l’aiutino del gossip.

Belen e la confessione su Simona Ventura

Il chiacchiericcio attorno alla modella sudamericana si è fatto per la prima volta tambureggiante quando visse una love story con il calciatore Marco Borriello. “All’inizio l’ho vissuta bene, lo vedevo come interesse nei mici confronti”, ha confidato Belen, aggiungendo di avere piena consapevolezza del fatto che se non si fosse fidanzata con l’ex giocatore del Milan avrebbe impiegato di più a farsi conoscere dal grande pubblico del Bel Paese. “Ma Simona Ventura, quando mi vide, prima ancora che fossi fidanzata, mi disse: “Ti porto con me”. Ed è stata di parola”, un’altra rivelazione della conduttrice argentina, riferita a quando ‘Super Simo’ la volle nel cast de L’Isola dei Famosi. Correva l’anno 2008 e dopo il reality la carriera della Rodriguez decollò.

“Di occasioni, quindi, ce ne sono state lo stesso. Avrei lavorato anche senza gossip, il lavoro da modella e la tv erano così vicini che sarebbe accaduto”, ha riflettuto l’ex moglie di De Martino che, al pari dell’ex marito, ha dichiarato di aver sia amato sia odiato il gossip. In particolare, ha spiegato di comprendere che alcune persone sono curiose di sapere i dettagli della sua vita privata, ma che dall’altra parte ci sono momenti in cui si vorrebbe essere lasciate sole. E ancora: “Non potrei dirigere un giornale perché chiuderei un occhio su tante situazioni, perché quando uno è in difficoltà mi risparmierei certi titoli, andrei meno sul personale”.

Il gossip e la rinuncia a serate e cene

Belen, però, sa che il gossip, come d’altronde in generale la comunicazione oggi più di ieri, “è una macchina che non si ferma” e che per i personaggi pubblici come lei è croce e delizia, che a volte fa gioire perché amplifica la condivisione di momenti felici, altre volte invece fa stare male per “cose brutte” che non si vorrebbe che finissero sui giornali. “Ma sono anche obiettiva – ha chiosato la Rodriguez – dal gossip ho avuto tanto e ho dato tanto, e le cose più importanti e dolorose della mia vita le ho vissute con voi”.

La conduttrice sudamericana ha anche raccontato che a causa dell’attenzione dei paparazzi nei suoi confronti ha rinunciato a un “sacco di cene e di uscite per non essere fraintesa o messa in situazioni” che non voleva rivivere. E oggi? Come va? Ha assicurato di stare bene e di avere ritrovato serenità dopo il momento buio, segnato dalla depressione, attraversato dopo la fine del matrimonio con Stefano De Martino. “Voglio poter conoscere e frequentare una persona serenamente, alla luce del sole. Senza le pressioni e le aspettative di prima. Perché è cambiata molto la mia prospettiva dell’amore”, ha aggiunto Belen.

La rivelazione sugli ultimi ex: “Non volevo stare da sola, ma…”

Infine la confessione sulle ultime love story, quelle post matrimonio, vale a dire quelle vissute con l’imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, con l’ingegnere Angelo Galvano e quella brevissima con l’avvocato Nicolò De Tomassi: “In questi anni le ultime storie che ho avuto sono state più dettate dal fatto che non volevo stare da sola e ho riempito determinati vuoti che la vita mi ha creato. Lo dico senza voler sminuire quei rapporti, ma ero condizionata. Oggi sono cambiate le premesse”. Agli ex fischieranno le orecchie.