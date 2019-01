Belen lascia Mediaset? Maurizio Costanzo: “Non sparirà dalla tv”

Belen Rodriguez news: addio Mediaset? Le parole di Maurizio Costanzo

Belen dice addio a Mediaset? In attesa di scoprirlo, Maurizio Costanzo è convinto di una cosa: la tv italiana non può più fare a meno della Rodriguez. La sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez ha dato prova di qualità artistiche non indifferenti negli ultimi anni e il marito di Maria De Filippi lo sa bene. “Belen non sparirà dalla tv. Anche se non sono ancora stati annunciati programmi per lei, la showgirl argentina saprà ritagliarsi nuovi spazi nei palinsesti Mediaset, dove ormai è di casa”, ha assicurato il giornalista nella rubrica televisiva che cura sul settimanale Nuovo. “Ormai è diventata un’artista poliedrica, capace di fare da spalla e condurre con la stessa scioltezza”, ha aggiunto Costanzo.

Maurizio Costanzo elogia Belen Rodriguez

“In televisione è un personaggio capace di far parlare di sé e fa anche da calamita per un certo pubblico, che ammira la sua bellezza. Ma se così non fosse, Belen non si dispererebbe visto che ha un’attività da modella molto impegnativa”, ha sottolineato Maurizio Costanzo, che ha elogiato il lavoro fatto fino ad oggi dalla Rodriguez. Stando alle parole del conduttore, dopo dieci anni di carriera, la sud americana è riuscita ad imporsi nella televisione italiana, lasciando un segno importante. Ma perché Belen dovrebbe lasciare Mediaset?

Belen Rodriguez e l’addio a Mediaset: il gossip

“Per Belen, in attesa della nuova edizione di Tu si que vales, ora è tempo di scelte. Non è da escludere una nuova avventura, in un programma importante, ma top secret al momento, o la scelta di emigrare, per farsi le ossa, su un canale del digitale terrestre. La showgirl, pur essendo felice di poter lavorare nei programmi di Maria De Filippi, da tempo aspetta un’opportunità importante. E se questo vorrà dire lasciare Mediaset e giocarsi nuove carte su un’altra rete, lei è pronta a rischiare”, si legge sull’ultimo numero del settimanale Spy.