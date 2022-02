Belen, la promessa ai fan: “Cosa farò nella prossima puntata de Le Iene”

Dopo il dolore per la separazione da Antonino Spinalbese, Belen Rodriguez è carica e piena di vitalità per via del suo nuovo impegno televisivo: la conduzione de Le Iene. Un sogno che la soubrette argentina aveva fin da quando è arrivata in Italia a 18 anni e che ora è diventato finalmente realtà, dopo tanti anni di lavoro nel mondo dello spettacolo. Diversi i complimenti alla 37enne ma anche le critiche, che come sempre non mancano mai quando si tratta di un personaggio che fa discutere come Belù.

Durante la prima puntata della nuova edizione de Le Iene Belen è stata criticata per il look esagerato, per alcuni troppo provocante, la frangetta, i ritocchini alle labbra e il trucco eccessivo. Proprio un follower ha commentato un recente scatto della Rodriguez su Instagram e l’ha invitata a truccarsi di meno per non appesantire troppo il suo bellissimo volto. “Senza trucco sei bellissima, risplende ancora di più la tua dolcezza”, ha scritto un fan, che ha implicitamente invitato la soubrette ad utilizzare meno make up quando è sul piccolo schermo.

Da qui la promessa di Belen Rodriguez, che spesso replica sui social network con schiettezza e senza filtri:

“Prometto che nella prossima puntata de Le Iene mi trucco di meno!”

A Le Iene Belen è apparsa raggiante: merito forse anche del riavvicinamento all’ex marito Stefano De Martino? Dopo l’addio ad Antonino, dal quale la scorsa estate ha avuto la piccola Luna Marì, la Rodriguez è tornata a rivedere il conduttore di Rai Due.

La sorella di Cecilia e Jeremias non ha però fornito ulteriori dettagli: si è limitata a dire che vive da sola con i suoi figli. De Martino, dal canto suo, non ha parlato di ritorno di fiamma bensì di un rapporto civile tra due genitori. La coppia resterà infatti legata a vita da Santiago, che sta per compiere nove anni.

Così come Belen farà sempre parte della vita di Antonino, anche se pare che dopo la brusca rottura i due non abbiano mantenuto alcun tipo di rapporto. La Rodriguez e l’hair stylist 26enne si vedono solo per la loro bambina ma sono più che mai distanti e lontani l’uno dall’altro.