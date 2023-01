Belen, la figlia Luna Marì dice solo papà: la reazione della showgirl

La showgirl argentina si è immortalata in un tenero momento con la figlia che non vuole saperne di chiamarla “mamma”

Belen Rodriguez mamma ultrà dolce e tenera. In alcune Stories Instagram, la modella argentina si è ritratta mentre trascorre del tempo con la piccola Luna Marì, la figlia avuta con Antonino Spinalbese nel luglio 2021. La bimba sta crescendo, inizia a muovere i primi passi e a pronunciare le prime paroline. Piccola curiosità svelata dalla showgirl: non pronuncia mamma bensì papà. E in un video divulgato sui social ne ha dato prova. Si vede Luna Marì saltare sulla schiena della mamma sdraiata sul divano. Ad un certo punto ecco che la piccina scandisce la parolina “papà”. A quanto pare non una novità per Belen che infatti ha commentato: “Sì, lo so che sono papà per te”. A ciò ha aggiunto una didascalia in sovrimpressione nella Story: “Non c’è verso che mi chiami mamma”.

Insomma, secondo Belen la figlia, vista l’età tenerissima, semplicemente non riesce a dire mamma e quindi la chiama papà. I maligni possono mettersi il cuore in pace. La Rodriguez non ha fatto alcun accenno all’ex compagno Antonino Spinalbese, attualmente impegnato al Grande Fratello Vip e quindi lontano per mesi dalla bambina amata.

In questi giorni lo spezzino si è allontanato dalla Casa più spiata d’Italia per sostenere una serie di accertamenti e controlli medici. Qualcuno ha ipotizzato che abbia visto la figlia, ma pare che non ci sia stato alcun incontro. Anche perché fino a pochi giorni fa Belen, assieme a Luna Marì, era in vacanza con il marito Stefano De Martino. Dopodiché Spinalbese è stato posto in quarantena, cautela imprescindibile per rimettere piede nella dimora del GF Vip.

Sempre restando in tema Grande Fratello Vip e Antonino, pare che Belen non fosse per nulla entusiasta che il padre di sua figlia partecipasse al reality show in onda su Canale Cinque. Motivo? Presto detto: sapeva benissimo che indirettamente sarebbe finita al centro di gossip di cui avrebbe fatto volentieri a meno. E infatti il nome di Belen ha fatto capolino diverse volte nel programma. Da sottolineare, però, che Spinalbese, nonostante qualche scivolone, non ha rivelato alcunché di eclatante circa la love story avuta con la sudamericana.