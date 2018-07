Belen mostra il lato b su Instagram: il commento piccante di Iannone

Belen troppo sensuale su Instagram: Andrea Iannone risponde

Belen Rodriguez è tornata a mostrarsi più sensuale che mai su Instagram. In vacanza a Ibiza con il figlio Santiago, l’argentina ha pubblicato lo scatto del suo lato B, come sempre al top. Un modo non solo per mostrare il suo fisico perfetto ma anche per pubblicizzare i costumi Me Fui, i bikini realizzati da Belen con la sorella Cecilia. La foto non è passata inosservata e in pochi minuti ha fatto incetta di like e commenti. Tra i tanti pure quello di Andrea Iannone, che ha speso parole piccanti per la fidanzata con la quale sta per festeggiare i primi tre anni d’amore. “Le curve migliori che abbia mai affrontato”, ha scritto orgoglioso il pilota di Motogp. Non è tardata ad arrivare la replica della showgirl sud americana: “Sei completamente pazzo!”.

Belen e Iannone: la crisi è finalmente superata

Lo scambio di battute tra Belen e Iannone ribadisce che la crisi tra i due è solo un ricordo lontano. Come svelato qualche giorno fa dallo sportivo su Instagram, la storia tra i due procede a gonfie vele. Entrambi impegnati con lavoro, non rinunciano a trascorrere del tempo di qualità insieme. E, tra le tante cose, di recente la coppia si è concessa momenti di relax e spensieratezza alle Baleari.

Belen Rodriguez: tra Ibiza e Tu si que vales

L’estate 2018 non sarà di solo divertimento per Belen Rodriguez. Terminata l’esperienza a Balalaika, la conduttrice ha ripreso le redini della nuova edizione di Tu si que vales. Nelle prossime settimane Belen si dividerà tra Ibiza e Roma, dove ha già iniziato a registrare le nuove puntate dello show del sabato sera. Accanto alla Rodriguez sono stati riconfermati Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara.