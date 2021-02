Belen incinta torna in tv: ecco dove la vedremo col pancione

Belen Rodriguez è pronta a tornare in televisione. Col pancione, of course. Dopo gossip e indiscrezioni la soubrette argentina ha finalmente confermato la seconda gravidanza. Belù aspetta un figlio – o figlia, ancora non c’è certezza – dal nuovo fidanzato Antonino Spinalbese, l’hair stylist conosciuto un anno fa grazie all’amica Patrizia Griffini (la Petineuse del Grande Fratello). Un colpo di fulmine che ha portato l’ex moglie di Stefano De Martino ad allargare la famiglia.

Belen Rodriguez sarà in tv sabato 20 febbraio, ospite di Verissimo. A dare l’annuncio Silvia Toffanin, che ha preferito non svelare ulteriori dettagli. È chiaro però che la showgirl parlerà della sua nuova vita accanto ad Antonino come fatto nella recente intervista a Chi. Belen tornerà nel salotto televisivo dove qualche tempo fa aveva raccontato del ritorno di fiamma con l’ex marito Stefano De Martino.

Un ritorno di fiamma che si è rivelato un vero e proprio buco nell’acqua. Belen e Stefano hanno provato a ricomporre la loro famiglia ma dopo neppure un anno si sono separati di nuovo. E la Rodriguez ha voltato completamente pagina quando ha incontrato Antonino Spinalbese. Una seconda gravidanza che De Martino non avrebbe preso particolarmente bene. Secondo i gossip l’ex ballerino di Amici non avrebbe reagito positivamente alla notizia.

Stefano e Belen non sono rimasti in buoni rapporti dopo la seconda rottura. I due hanno mantenuto un legame solo ed esclusivamente per il bene del piccolo Santiago, che il prossimo aprile compirà 8 anni. Il bambino ha instaurato negli ultimi mesi una bella intesa con Antonino, con il quale ora convive a Milano. Come raccontato da Belen, Santiago non ha esitato a definire Spinalbese un vero e proprio principe.

In attesa di vederla a Verissimo, Belen Rodriguez ha infiammato i social network. Su Instagram si è mostrata in intimo, col pancione che cresce ben in evidenza. Un video che potete trovare più in basso che ha subito conquistato i quasi dieci milioni di follower che non si perdono neppure una foto o un filmato della sorella di Cecilia e Jeremias Rodriguez.