Belen è incinta? Pancino sospetto, sui social continua il gossip

Belen Rodriguez è incinta? Pancino sospetto a Colorado, sui social continua il gossip

Belen Rodriguez è tornata sul palco di Colorado dopo diversi anni dalla sua partecipazione. Anche questa volta, la bella showgirl affianca Paolo Ruffini alla conduzione. E come volevasi dimostrare, ogni volta che Belen appare in tv si scatena il gossip su di lei. E quale rumors potrà mai uscire? Ovviamente una sua ipotetica gravidanza. Secondo alcuni utenti dei social, soprattutto di Twitter, la bella argentina ha mostrato un pancino sospetto su Italia 1. Che Belen sia davvero incinta? Sono ormai settimane che continuano le indiscrezioni circa l’arrivo del secondo figlio, dopo la nascita del piccolo Santiago. Le voci si sono fatte sempre più insistenti soprattutto dopo il riavvicinamento avuto da qualche settimana con l’ex marito, Stefano De Martino. Nonostante il gossip continui ad impazzare e a rimbalzare su settimanali e siti, De Martino aveva già ironicamente smentito durante la conferenza stampa di Made In Sud, programma comico di Rai 2 che condivide con Fatima Trotta.

Stefano De Martino smentisce la gravidanza di Belen: “Non sono incinto”

Tanti i pettegolezzi che stanno riguardano nell’ultimo tempo Stefano De Martino e Belen Rodriguez. In un’intervista a GossipeTv, il ballerino e conduttore ha negato qualsiasi implicazione nei gossip che hanno come protagonista Belen: “Non sono incinto“, e poi ha continuato: “Il gossip è talmente veloce. É cambiato così tanto negli ultimi anni che non hai neppure il tempo di smentire. Comunque ribadisco: non sono incinto“.

Belen e Stefano sono tornati insieme? La risposta della showgirl

A Verissimo, Belen Rodriguez ha fatto chiarezza sulla sua situazione con Stefano De Martino. Dopo un riavvicinamento della coppia, la bella argentina ha detto: “Sono questioni delicate e c’è una famiglia di mezzo con un bambino. Se parlo e dico delle cose che poi non si avverano faccio delle brutte figure. Ci vado molto piano perché sono maturata, una volta raccontavo tutto, perché ero giovane e più inconsapevole. Io ce la metto tutta e faccio quello che mi dice il cuore. Ho provato a voltare pagina e costruire un’altra famiglia, ma non me la sono sentita. Anche se non sembra non mi piace fare figli con genitori diversi, quindi vediamo“.