Belen “incinta”, la voce e la spiegazione di lei. Poi le confidenze intime agli amici

Belen Rodriguez “è incinta per la terza volta”. La voce hanno iniziato a farla circolare su Instagram alcuni utenti che seguono la showgirl argentina. E perché mai c’è chi sostiene che la conduttrice sia in dolce attesa? Perché negli ultimi scatti che ha pubblicato si vede far capolino un piccolo pancino. In questo momento Belen sta trascorrendo dei giorni di vacanza al mare, assieme ai figli Santiago e Luna Marì. Un giorno sì e l’altro pure documenta sui suoi profili social le sue ferie tutte famiglia e relax. E il pancino? Davvero sta conducendo una gravidanza? La risposta è no. La stessa Rodriguez è intervenuta per chiarire la situazione prima che il gossip impazzisse e andasse fuori controllo.

“Belen è incinta” si sono affrettati a sostenere alcuni fan nell’analizzare uno scatto di profilo di Belen. “È la salopette”, ha risposto un utente, sicuro che la showgirl non sia incinta. Tale intervento è stato notato dalla Rodriguez che ha confermato che non c’è alcuna gravidanza in corso, ringraziando il followers ‘difensore’ e spiegando anche il motivo del leggerissimo pancino: “Grazie e il ciclo“. Insomma, come prevedibile, nessuna dolce attesa all’orizzonte. Anche perché Belen attualmente è single. E le immagini trapelate nei giorni scorsi in cui la si vede in spiaggia intenta a conversare con l’ex volto di Uomini e Donne Andrea Foriglio? Che rapporto c’è tra i due?

In questo caso, a fare chiarezza, ci ha pensato il magazine Chi che, nell’ultimo numero in edicola, nel rilanciare le paparazzate, ha raccontato che Belen, in passato, ha avuto a che fare con Foriglio per via della professione di quest’ultimo. Andrea è uno osteopata e la Rodriguez ha effettuato una seduta da lui. Ecco perché si conoscono. E cosa ci facevano insieme in Sardegna? Si sono incontrati casualmente, scambiando quattro chiacchiere sotto l’ombrellone. Tutto qui. Nessun flirt segreto.

Il settimanale edito da Mondadori ha aggiunto che Belen, agli amici fidati, avrebbe confessato quanto segue a proposito dell’eventuale prossimo compagno di vita: “Il prossimo che mi piacerà avrà il meglio di me, perché sono guarita”. Il riferimento è al difficile periodo passato nei mesi scorsi, quelli segnati dalla depressione. Oggi la Rodriguez è tornata a sorridere. Ed è certa che anche in amore avrà una marcia in più. Rimane solamente una cosa da sistemare nel suo privato, il legame ai minimi storici con la sorella Cecilia.