Cecilia: ‘Il periodo più bello della mia vita’ ma con Belen gelo totale

“E’ un periodo meraviglioso, forse è il periodo più bello della mia vita!”. A pronunciare questa frase è Cecilia Rodriguez in una delle sue storie Instagram. Certamente la piccola di casa Rodriguez fa riferimento alla sua gravidanza e al desiderio che la piccola Clara Isabel arrivasse nella sua vita. E’ vero anche che sentir pronunciare queste parole nello stesso periodo storico in cui ha rotto ogni rapporto con la sorella Belen, lascia un attimo perplessi. Come sempre, dietro alle storie e ai post che vengono pubblicati dai vari influencer, c’è un’altra ragione che li spinge a farlo. Si tratta degli adv e delle sponsorizzazioni.

Cecilia infatti, con questi video, ci racconta di essere seguita da alcuni professionisti che la aiutano a strutturarsi e a conoscersi meglio. Si tratta di una applicazione digitale dove alcuni psicologi professionisti possono seguirti, anche a distanza, e aiutarti a ritrovare equilibrio e serenità perduti. Insomma se Cecilia parla del periodo più bello della sua vita, forse, lo fa con lo scopo di pubblicizzare l’app in questione. E magari non ha riflettuto a fondo che, dietro a questo momento meraviglioso, c’è un pezzo importante della sua vita che è andato completamente perso. Oppure (è giusto specificarlo) tramite questo percorso di analisi personale, Cecilia ha capito di poter fare a meno di Belen.

Cecilia Rodriguez conferma il periodo meraviglioso ma dimentica Belen

In fin dei conti abbiamo sempre pensato che le due ragazze fossero legate da un qualcosa di così forte e profondo che fosse impossibile da distruggere. Ma noi, in realtà, non conosciamo la situazione personale della famiglia Rodriguez. Vediamo solo quello che loro vogliono farci vedere. E su quella visione ci basiamo per un giudizio affrettato e superficiale. Mentre invece, in ogni famiglia, ci sono rancori e sentimenti covati nel profondo. Che possono portare alla rottura definitiva.

Dobbiamo chiederci se le due sorelle Rodriguez non sono riuscite a trovare un punto d’incontro? Oppure in realtà non vogliono trovarlo? Forse, da separate, Cecilia e Belen riescono a sopravvivere, e a vivere, meglio. Forse il conoscere se stessa ha portato Cecilia Rodriguez a voler abbandonare situazioni irrisolte. Le domande sono tante ma, basandoci su quanto affermato oggi, possiamo solo immaginare che la pace in casa Rodriguez sia decisamente lontana.