Belen incinta e su tutte le furie: rovinato il bel momento della Rodriguez

Anche nei mesi più belli della sua vita Belen Rodriguez deve fare i conti con haters e leoni da tastiera. Quando si parla della soubrette argentina le critiche non mancano mai e la 36enne ha dovuto leggere su Instagram dei commenti poco piacevoli sul suo conto. Di recente Belù ha condiviso un video che mostra il suo pancino che cresce e tra i tanti complimenti non è mancato qualcuno che ha duramente preso in giro l’ex moglie di Stefano De Martino.

“Si sa già chi è il padre?”, ha scritto qualcuno. La risposta di Belen Rodriguez non si è fatta attendere: “No, ho fatto l’inseminazione assistita. Cog****e!”. Un altro hater ha aggiunto: “Ma sto figlio di chi è?”. In questo caso la replica della conduttrice di Tu si que vales è stata più articolata:

“Ma io dico, pure davanti ad una gravidanza si può essere così poveracce? Ma chi vi ha educato? Che problemi avete? Spero che tu abbia qualche persona con la testa a posto che ti possa rendere felice perché spruzzi veleno da tutti i pori”

Nonostante questo è un bel periodo per Belen: da anni cercava un secondo bambino e il sogno è diventato realtà grazie al magico incontro con Antonino Spinalbese. Magico perché la Rodriguez, dopo il ritorno di fiamma andato male con Stefano De Martino, non credeva di poter ritrovare di nuovo l’amore.

E invece appena ha visto l’hair stylist 25enne non ha resistito al suo fascino e a pochi mesi dal primo appuntamento Belen ha deciso di allargare la famiglia. Per Spinalbese si tratta del primo figlio (o figlia) ma intanto ha instaurato già un bel legame con il piccolo Santiago, il figlio che la Rodriguez ha avuto otto anni fa da Stefano De Martino.

Nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi, Belen ha chiarito che questo bambino con Antonino non è “capitato” ma è stato fortemente voluto. La Rodriguez e il giovane compagno hanno capito che dal loro grande amore poteva nascere qualcosa di importante e hanno così messo in cantiere un bebè, che arriverà all’inizio dell’estate.

Una seconda gravidanza che Stefano De Martino non avrebbe preso particolarmente bene. Secondo i gossip l’ex ballerino di Amici non avrebbe reagito positivamente alla notizia che ha cambiato la vita dell’ex moglie.

Stefano e Belen non sono rimasti in buoni rapporti dopo la seconda rottura. I due hanno mantenuto un legame solo ed esclusivamente per il bene del piccolo Santiago.