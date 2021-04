Belen incinta di quanti mesi, voglie e chili presi: i segreti della Rodriguez

Procede bene e a ritmo spedito la gravidanza di Belen Rodriguez. A fine aprile la soubrette argentina è entrata nel settimo mese, come spiegato ai suoi fan su Instagram. La figlia Luna Marie nascerà in estate, più precisamente a giugno. Durante un ask con i follower Belù ha svelato altri dettagli inediti della sua dolce attesa.

Con la seconda gravidanza Belen Rodriguez non ha accumulato tanti chili. Partiva da 57 chili e al settimo mese di gestazione è arrivata a pesare 63 chili. L’ex moglie di Stefano De Martino è sempre stata molto attenta a mantenersi in forma tra corretta alimentazione e lunghe passeggiate. Certo, le voglie non sono mancate…

Belen ha ammesso di avere sempre voglia di Nutella Biscuits anche se a pranzo e a cena cerca di non sgarrare e di seguire un’alimentazione corretta. Su Instagram la Rodriguez ha inoltre confidato che inizialmente aveva pensato di chiamare la figlia in arrivo Clara Isabel ma poi, complice Santiago e Antonino, ha cambiato idea.

E oggi la conduttrice di Tu si que vales è contenta di aver scelto Luna Marie. È stato Santiago, di 8 anni, a scegliere il nome definitivo della sorellina mentre il secondo nome è stata una scelta di mamma Belen. Tra le tante domande dei fan non è mancata qualcuna inerente la giovane età di Antonino Spinalbese.

L’hair stylist ligure ha soli 26 anni mentre Belen Rodriguez ha spento le 36 candeline lo scorso settembre. Una grossa differenza d’età, di ben dieci anni, che inizialmente ha spaventato parecchio la sorella maggiore di Jeremias e Cecilia Rodriguez.

Col tempo, però, Belen ha capito che l’età è solo un numero e non è quella a decretare il valore di una persona. Queste le parole della Rodriguez su Antonino, parole piene di stima e amore:

“All’inizio la giovane età di Antonino mi spaventava. Avrei voluto non fosse stato così giovane, il problema è che quando ci ho pensato era troppo tardi per tornare indietro e smettere di frequentarlo sarebbe stato difficile. Ma non è stato questo a convincermi a rimanere con lui ma il fatto che mi sono accorta di quanto fosse uomo e di quanto in realtà la bimba sia io. Lui mi fa sentire una bambina al sicuro e questo non ha prezzo per me”

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese stanno insieme da un anno. Il primo incontro è avvenuto a giugno 2020 grazie all’amica in comune Patrizia Griffini. Belen, all’ultimo, era alla ricerca di un parrucchiere e così ha conosciuto Antonino. Un colpo di fulmine per entrambi.

Dopo il primo incontro Spinalbese ha seguito la Rodriguez a Ibiza: sull’isola i due hanno avuto modo di approfondire il loro rapporto che è diventato nel giro di poche settimane solido e importante.