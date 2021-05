Belen, incinta di 8 mesi: che pancione! (Foto) Come procede la gravidanza

Belen Rodriguez è il ritratto della felicità: innamorata e in dolce attesa di Luna Marie, nome scelto per la figlia che porta in grembo. La modella argentina, nelle scorse ore, si è immortalata su Instagram, pubblicando una foto del suo pancione. Eh sì, perché il pancino ha ormai fatto spazio a una forma ben più rotonda del ventre. Inevitabile, d’altra parte, visto che la sudamericana a inizio maggio è entrata nell’ottavo mese di gravidanza.

Belen sorride, i tempi bui sono lontani, archiviati, come dire superati. Dopo la seconda separazione dall’ex marito Stefano De Martino, consumatasi dopo il primo ferreo lockdown datato marzo-aprile 20201, ha ritrovato l’amore, imbastendo una love story tutta zucchero e miele con l’hair stylist Spinalbese, ragazzo di 11 anni più giovane di lei che l’ha letteralmente stregata. Un amore grande, travolgente, che ha portato velocemente la coppia ad avere un frutto d’amore.

Di recente si è molto mormorato anche di un eventuale matrimonio, anche se Belen sul tema ha frenato. Non tanto perché non desideri sposare il fidanzato, quanto piuttosto perché: uno, si deve ancora risolvere definitivamente l’iter burocratico relativo al divorzio da De Martino; due, perché, come lei stessa ha confessato a Verissimo, per ora non ha voglia di compilare altre scartoffie per convolare a nozze. A non mancare invece è il sentimento provato per Antonino. “Se potessi e fosse tutto facile, lo sposerei anche domani”, ha confidato a Silvia Toffanin qualche settimana fa.

Tornando alla gravidanza, la Rodriguez partiva da un peso forma di 57 chilogrammi. Un mese fa, a inizio aprile, era aumentata di soli sette kg, toccando quota 63. Ora ha messo su ancora qualche chiletto: tutta salute! Nel frattempo Luna Marie scalcia e non vede l’ora di nascere, come ha confidato ai suoi fan di Instagram la modella.

Da qualche giorno Belen ha fatto rientro in Italia, dopo aver passato un periodo spensierato alle Maldive. Naturalmente al suo fianco c’è stato il bell’Antonino. La coppia ha trascorso una vacanza romanticissima, nel lussuoso resort Baglioni. Coccole, amore e affetto, gli ingredienti delle ferie esotiche di ‘Belu’ e Spinalbese. Auguri!