Belen incinta per davvero: il bracciale antinausea non mente

Belen Rodriguez è incinta davvero? Spuntano come funghi indiscrezioni e nuovo indizi sulla seconda gravidanza della showgirl, e tutto lascia pensare che sia vero. Da settimane ormai non si fa altro che parlare di Belen incinta del secondo figlio e da parte sua non è mai arrivata una smentita. Ma neppure una conferma. Insomma, da parte della Rodriguez come anche del compagno Antonino Spinalbese tutto tace. Eppure spuntano in continuazione dei pezzi di un puzzle che ricomponendoli fanno pensare che le voci su Belen Rodriguez incinta di nuovo siano vere. Anzi, verissime. Come l’ultimo indizio spuntato nelle ultime ore.

Nelle stories su Instagram di ieri sera, infatti, Belen si è inquadrata riflessa nello specchio ed è stato impossibile non notare il dettaglio sul suo polso. Nei video si può benissimo notare che indossa un braccialetto antinausea, di quelli che si indossano per non soffrire di mal di mare o per combattere la nausea in generale. In effetti Belen non ha fatto nulla per nasconderlo, ma allora perché non dire chiaramente di essere in dolce attesa? Le spiegazioni potrebbero essere due. La prima riguarda il fatto che potrebbe aver indossato il braccialetto antinausea per altri motivi. Di fatti non si usa soltanto nelle gravidanze, quindi Belen potrebbe soffrire di nausea per altre cause che non riguardano la gravidanza.

Un’altra spiegazione al suo silenzio potrebbe essere legata alla gravidanza in sé per sé: aspettare i fatidici tre mesi prima di annunciarlo. Voci di corridoio la vorrebbero incinta di quattro mesi già, tuttavia potrebbe non essere ancora entrata nel quarto mese e quindi starebbe aspettando per questo. Detto ciò, va tenuto comunque in considerazione che questo non è altro che l’ennesimo indizio. Il braccialetto antinausea va ad aggiungersi per esempio al rumor su Spinalbese: lui infatti avrebbe annunciato che diventerà presto papà lasciando il posto di lavoro.

Braccialetto antinausea, cos’è e come funziona

Il braccialetto antinausea va a sfruttare la pressione su un punto specifico dell’interno del polso per alleviare la sensazione della nausea. Il punto in questione si chiama Nei-Kuan e dal nome si intuisce che è una tecnica che trova le sue radici nella cultura cinese. Il ruolo dell’acupressione è molto importante nella medicina tradizionale cinese ed è il principio su cui si basa questo braccialetto. Va indossato a tre dita dal palmo della mano e non comporta alcun tipo di effetto collaterale, visto che è solamente un principio meccanico e non ha sostanze attive. E alcune donne lo usano anche in gravidanza.