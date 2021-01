Belen, Antonino ha detto agli ex colleghi che diventerà papà: il retroscena

La notizia circola ormai da giorni e pare sia vera: Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese aspettano un figlio. Ulteriori dettagli circa la veridicità dell’indiscrezione li offre Giornalettismo, con un articolo firmato da Gabriele Parpiglia, noto giornalista vicino al mondo dei vip milanesi.

Parpiglia assicura che l’hair stylist 25enne si sia ‘ufficialmente’ licenziato dal negozio della catena Aldo Coppola, in zona Moscova a Milano, dove lavorava prima di intraprendere la relazione con la 36enne sudamericana. Non solo: “Ha salutato i colleghi e ha espresso la sua gioia perché diventerà papà”.

Dunque, se ciò fosse confermato, automaticamente verrebbe confermata anche la gravidanza della Rodriguez. D’altra parte Belen, da quando la notizia di una sua ipotetica dolce attesa è rimbalzata ovunque sul web e sulla carta stampata, non ha mai smentito di essere incinta.

L’unica cosa che ha ‘ripudiato’ sono dei virgolettati del magazine Oggi. Nella fattispecie il settimanale, sulla copertina dell’ultimo numero in edicola (uscito il 21 gennaio), ha rilanciato delle pseudo dichiarazioni della modella (“Sono felicissima, non desideravo altro nella vita”). Dichiarazioni che evidentemente lei non ha mai rilasciato come infatti ha precisato sul suo profilo Instagram. Ma…

Ma attenzione, perché la showgirl, nel rigettare i virgolettati in questione, si è guardata bene dal negare la dolce attesa. Insomma, ha fatto intendere a chiare lettere di non aver mai parlato con alcun giornalista. Implicitamente, però, non sottolineando nulla di più sull’ipotetica gravidanza, l’ha, se non confermata, quasi.

Stefano De Martino non avrebbe preso bene la presunta dolce attesa dell’ex moglie

Sempre il magazine Oggi ha sostenuto che De Martino non abbia affatto preso bene la notizia della gravidanza dell’ex moglie, che, si ricorda una volta di più, non ha ancora confermato la notizia. Secondo quanto riportato dalla rivista il conduttore di Stasera tutto è possibile avrebbe storto il naso nel sapere della novità riguardante la sudamericana in quanto riterrebbe che l’ex abbia bruciato le tappe troppo velocemente con Antonino.

Gossip e retroscena, tante incognite e nessuna certezza: il fatto però che la Rodriguez e Antonino stiano zitti zitti da giorni lascia pensare che un frutto d’amore sia davvero ‘sbocciato’ nel pancino di Belen.