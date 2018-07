Belen e Ilary Blasi a Balalaika: ecco perché non erano all’ultima puntata

Perché Belen Rodriguez e Ilary Blasi non erano presenti all’ultima puntata di Balalaika?

Ha fatto parecchio discutere l’assenza di Ilary Blasi e Belen Rodriguez all’ultima puntata di Balalaika, il programma sui Mondiali di Calcio 2018. Dopo un mese di intenso lavoro l’argentina e la moglie di Totti hanno disertato la puntata conclusiva, lasciando Nicola Savino completamente solo. In molti hanno parlato di un allontanamento delle due da parte dell’azienda per via dei bassi ascolti del programma ma la verità è un’altra. E a svelarla ci ha pensato il settimanale Spy, nell’ultimo numero in edicola. La puntata del 15 luglio di Balalaika non era prevista e per questo sia Belen sia Ilary hanno prenotato per quella data le loro vacanze in famiglia. Quando poi la rete ha allungato il format le due showgirl non sono riuscite a cancellare i loro voli e non si sono così presentate in studio. Dunque, nessuno ha violato gli accordi presi come insinuato da qualcuno. Sia Belen sia Ilary hanno rispettato il loro lavoro e il loro ruolo e, dopo tanta fatica, si godono qualche giorno di relax.

Belen Rodriguez in vacanza a Ibiza con il figlio Santiago

Come ogni anno Belen Rodriguez ha deciso di trascorrere le sue vacanze a Ibiza. Con lei il figlio Santiago e la madre Veronica. Andrea Iannone corre sull’isola appena è libero dai suoi impegni sportivi. Belen e Iannone, come svelato dallo sportivo su Instagram, stanno ancora insieme. Questo non ha però impedito a Belen di rivedere Marco Borriello, il suo ex fidanzato. I due hanno trascorso una giornata a Formentera insieme alle rispettive famiglie. L’incontro, di cui Iannone era a conoscenza, è avvenuto grazie all’amicizia che lega Belen a Piergiorgio Borriello, fratello di Marco, e con la famiglia di quest’ultimo, che è padre di una bambina poco più grande di Santiago, nonché amichetta del figlio della Rodriguez e di Stefano De Martino.

Ilary Blasi a Sabaudia con Francesco Totti e i figli

Ilary Blasi è invece tornata a Sabaudia, dopo il weekend romantico che si è ritagliata a Mykonos qualche settimana fa con il marito Francesco Totti. Nella cittadina laziale, Ilary e Totti possiedono da tempo una casa e ogni anno trascorrono le ferie con i loro bambini tra mare e lago.