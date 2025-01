Belen: il segreto che sta aiutando lei fa perdere colpi alla Ferragni

Belen sa come stupire il suo pubblico. Mentre affrontava l’ennesima tragedia che ha visto colpito papà Gustavo abbiamo assistito alla sua rinascita. Ricordiamo che papà Rodriguez poco prima di Natale è stato vittima di un terribile incendio ed ha riportato gravi ustioni su tutto il corpo. Belen e la sua famiglia hanno affrontato con coraggio il dramma e ne sono usciti più forti ed uniti di prima. Ma torniamo alla show girl argentina e alla sua rinascita. Belen, in barba a chi la dava per finita, è tornata in auge. Ed è tornata in maniera potente.

Eravamo già a conoscenza della sue doti imprenditoriali. Belen infatti è a capo di varie aziende. Una produce costumi da bagno, una prodotti per il make up, una vestiti. Insomma Belen quasi sottovoce si è creata un vero impero. In parte da sola ed in parte con la collaborazione di suo fratello Jeremias e di sua sorella Cecilia. Oggi l’abbiamo riscoperta anche in ambito televisivo. Belen, infatti, conduce egregiamente un programma su Real Time che sta avendo discreto successo. Si tratta di “Amore alla prova – La crisi del settimo anno”. Dove la show girl sta mostrando doti inaspettate, grazie alle quali il programma ha preso la giusta direzione. (Belen su Real Time punge De Martino. Il pubblico è dalla sua parte.)

Belen ha conquistato il pubblico femminile

Quello che però maggiormente stupisce è l’aspetto reputazionale. Belen Rodriguez sta riuscendo in una delle imprese forse considerate più difficili. Piacere, ed anche molto, al pubblico femminile. Se un tempo veniva tanto criticata e, diciamocelo, invidiata, oggi non è più così. La conduttrice ha fatto breccia nel cuore delle donne. Se si ha un po’ di pazienza e si leggono i commenti in calce alle foto postate da Belen non si può non rimanere stupiti. La valanga di complimenti che la show girl riceve dalle donne è decisamente impressionante.

Belen ha capito qualcosa di davvero importante. La sua influenza poteva essere generata non solo dall’aspetto estetico ma anche dalla sua esperienza. Ha cominciato condividendo il suo periodo di depressione. Non si è nascosta dietro ad una realtà finta ma ha mostrato le sue fragilità. Però non ha mai ecceduto in vittimismo. Insomma non ha fatto il “discorsetto costruito alla Chiara Ferragni”con tanto di tutona grigia. Allo stesso modo racconta se stessa mentre conduce il programma su Real Time. Mostra sensibilità ed empatia. E pian piano ha raggiunto un gradimento maggiore e soprattutto più radicato nel profondo.

Insomma non si tratta più di avere seguaci che l’apprezzano per il suo lato estetico o per frivolezze varie. Ha costruito solide basi per una futura radiosa carriera. Quello che non ha saputo fare Chiara Ferragni. La quale, come se nulla fosse accaduto, continua imperterrita la sua sequela di video dal ripetitivo incipit “Hi guys!”. Forse dovrebbe trarre spunto da Belen!